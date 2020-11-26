В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Противник просто убежит: российский "Циркон" шокировал японцев Мы живем в такое время, когда право на мир приходится отстаивать с дубиной в руках. Необязательно размахивать и точно не следует никого ею бить, но показывать уж точно стоит. Это и называется сдерживание, которое, как в случае с "Цирконом", порой за рубежом воспринимается как агрессия.