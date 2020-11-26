https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html

Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией

Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:09

2020-11-26T13:09

2020-11-26T13:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678143_0:0:3304:1859_1400x0_80_0_0_a09e0e1dba88debe59fbfde2ffb1064e.jpg

МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти, пересмотрят условия последних договоренностей с Россией."Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией", — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале. По словам политика, "о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа", поэтому новым властям, как считает Тихановская, нужно пересмотреть все сделки и договоры.При этом она подчеркнула, что "независимость и суверенитет не может быть предметом торга". Эти заявления прозвучали на фоне визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова. После встречи с дипломатом президент республики Александр Лукашенко заявил, что власти "хотели бы иметь очень близкие, братские отношения" с Россией.Лавров сказал, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы Лукашенко, а также высоко оценил действия Минска для продвижения интеграции двух стран.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.Ряд лидеров оппозиции, в том числе Тихановская, находятся в Польше и Литве. Лавров ранее заявил, что литовские власти "перешли все грани приличия" в своем поведении в ситуации вокруг Белоруссии.

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586411760.html

https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586405754.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире