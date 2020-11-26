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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201126/tikhanovskaya-1586427274.html
Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией
Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:09
2020-11-26T13:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти, пересмотрят условия последних договоренностей с Россией."Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией", — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале. По словам политика, "о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа", поэтому новым властям, как считает Тихановская, нужно пересмотреть все сделки и договоры.При этом она подчеркнула, что "независимость и суверенитет не может быть предметом торга". Эти заявления прозвучали на фоне визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова. После встречи с дипломатом президент республики Александр Лукашенко заявил, что власти "хотели бы иметь очень близкие, братские отношения" с Россией.Лавров сказал, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы Лукашенко, а также высоко оценил действия Минска для продвижения интеграции двух стран.В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.Ряд лидеров оппозиции, в том числе Тихановская, находятся в Польше и Литве. Лавров ранее заявил, что литовские власти "перешли все грани приличия" в своем поведении в ситуации вокруг Белоруссии.
https://ria.ru/20201126/lavrov-1586411760.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией

13:09 26.11.2020 (обновлено: 13:57 26.11.2020)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти, пересмотрят условия последних договоренностей с Россией.
"Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией", — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.
По словам политика, "о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа", поэтому новым властям, как считает Тихановская, нужно пересмотреть все сделки и договоры.
При этом она подчеркнула, что "независимость и суверенитет не может быть предметом торга".
Эти заявления прозвучали на фоне визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова. После встречи с дипломатом президент республики Александр Лукашенко заявил, что власти "хотели бы иметь очень близкие, братские отношения" с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
12:07
Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска
Лавров сказал, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы Лукашенко, а также высоко оценил действия Минска для продвижения интеграции двух стран.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.
Ряд лидеров оппозиции, в том числе Тихановская, находятся в Польше и Литве. Лавров ранее заявил, что литовские власти "перешли все грани приличия" в своем поведении в ситуации вокруг Белоруссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
11:39
Лукашенко отметил необходимость усилить отношения России и Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
 
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