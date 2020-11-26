Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией
13:09 26.11.2020 (обновлено: 13:57 26.11.2020)
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что оппоненты действующего режима, если придут к власти, пересмотрят условия последних договоренностей с Россией.
"Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией", — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.
По словам политика, "о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа", поэтому новым властям, как считает Тихановская, нужно пересмотреть все сделки и договоры.
При этом она подчеркнула, что "независимость и суверенитет не может быть предметом торга".
Эти заявления прозвучали на фоне визита в Минск главы МИД России Сергея Лаврова. После встречи с дипломатом президент республики Александр Лукашенко заявил, что власти "хотели бы иметь очень близкие, братские отношения" с Россией.
Лавров сказал, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы Лукашенко, а также высоко оценил действия Минска для продвижения интеграции двух стран.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые прошли в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1 процента голосов, однако оппозиция с этим не согласна. Оппоненты властей считают, что победила Светлана Тихановская.