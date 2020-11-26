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Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае
Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае
Лошадь и сторожевой пес погибли от лап тигра в двух селах Хабаровского края, после нападений хищники вернулись в тайгу, сообщает региональное министерство... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:11
2020-11-26T11:11
амурские тигры
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
хабаровский край
животные
происшествия
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ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Лошадь и сторожевой пес погибли от лап тигра в двух селах Хабаровского края, после нападений хищники вернулись в тайгу, сообщает региональное министерство природных ресурсов."За последнюю неделю, с 19 по 26 ноября, в Хабаровском крае зарегистрировано две конфликтные ситуации с дикими животными. Во вторник амурский тигр задавил лошадь на окраине села Покровка Бикинского муниципального района. В среду на улице Садовая в селе Челны Хабаровского района дикий зверь напал на дворовую собаку. Собака погибла", - информирует ведомство.Специалисты минприроды установили, что тигры после нападений на домашних животных вернулись назад в тайгу. В ведомстве не сомневаются, что это были разные хищные кошки."Наши специалисты не отмечают всплеска нападений диких хищников на домашних животных. Число конфликтных ситуаций, о которых идет речь, не выходит за пределы статистики. Наша оперативная группа выезжала на места нападений и установила, что хищники вернулись в естественную среду обитания", - добавили в министерстве.По информации Минприроды, с начала года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными на территории Хабаровского края (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) 223 раза выезжала для проверки обращений граждан. Достоверно подтвердилась 81 ситуация.
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амурские тигры, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), хабаровский край, животные, происшествия

Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае

11:11 26.11.2020
 
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Геннадий Шаликов
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ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Лошадь и сторожевой пес погибли от лап тигра в двух селах Хабаровского края, после нападений хищники вернулись в тайгу, сообщает региональное министерство природных ресурсов.
"За последнюю неделю, с 19 по 26 ноября, в Хабаровском крае зарегистрировано две конфликтные ситуации с дикими животными. Во вторник амурский тигр задавил лошадь на окраине села Покровка Бикинского муниципального района. В среду на улице Садовая в селе Челны Хабаровского района дикий зверь напал на дворовую собаку. Собака погибла", - информирует ведомство.
Специалисты минприроды установили, что тигры после нападений на домашних животных вернулись назад в тайгу. В ведомстве не сомневаются, что это были разные хищные кошки.
"Наши специалисты не отмечают всплеска нападений диких хищников на домашних животных. Число конфликтных ситуаций, о которых идет речь, не выходит за пределы статистики. Наша оперативная группа выезжала на места нападений и установила, что хищники вернулись в естественную среду обитания", - добавили в министерстве.
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По информации Минприроды, с начала года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными на территории Хабаровского края (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) 223 раза выезжала для проверки обращений граждан. Достоверно подтвердилась 81 ситуация.
 
Амурские тигрыМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Хабаровский крайЖивотныеПроисшествия
 
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