https://ria.ru/20201126/tigry-1586401408.html

Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае

Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае

Лошадь и сторожевой пес погибли от лап тигра в двух селах Хабаровского края, после нападений хищники вернулись в тайгу, сообщает региональное министерство... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:11

2020-11-26T11:11

2020-11-26T11:11

амурские тигры

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

хабаровский край

животные

происшествия

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ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. Лошадь и сторожевой пес погибли от лап тигра в двух селах Хабаровского края, после нападений хищники вернулись в тайгу, сообщает региональное министерство природных ресурсов."За последнюю неделю, с 19 по 26 ноября, в Хабаровском крае зарегистрировано две конфликтные ситуации с дикими животными. Во вторник амурский тигр задавил лошадь на окраине села Покровка Бикинского муниципального района. В среду на улице Садовая в селе Челны Хабаровского района дикий зверь напал на дворовую собаку. Собака погибла", - информирует ведомство.Специалисты минприроды установили, что тигры после нападений на домашних животных вернулись назад в тайгу. В ведомстве не сомневаются, что это были разные хищные кошки."Наши специалисты не отмечают всплеска нападений диких хищников на домашних животных. Число конфликтных ситуаций, о которых идет речь, не выходит за пределы статистики. Наша оперативная группа выезжала на места нападений и установила, что хищники вернулись в естественную среду обитания", - добавили в министерстве.По информации Минприроды, с начала года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными на территории Хабаровского края (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) 223 раза выезжала для проверки обращений граждан. Достоверно подтвердилась 81 ситуация.

https://ria.ru/20201126/zapovedniki-1586324222.html

хабаровский край

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амурские тигры, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), хабаровский край, животные, происшествия