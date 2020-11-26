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https://ria.ru/20201126/teatr-1586455091.html
Фестиваль русских зарубежных театров собрал более миллиона просмотров
Фестиваль русских зарубежных театров собрал более миллиона просмотров
Спектакли 2-го Фестиваля русских зарубежных театров, который проходил в Москве с 16 по 22 ноября на сценах московских театров "Et Cetera" и "Современник",... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:39
2020-11-26T17:39
культура
театр
новости культуры
et cetera
современник (театр)
александр калягин
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спектакли 2-го Фестиваля русских зарубежных театров, который проходил в Москве с 16 по 22 ноября на сценах московских театров "Et Cetera" и "Современник", посмотрели один миллион сто тысяч зрителей, сообщает пресс-служба проекта.В фестивале приняли участие театральные коллективы из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Они представили постановки по произведениям мировой литературной классики от Шекспира до Стейнбека. С приветственным словом перед торжественной церемонией открытия к участникам, гостям и зрителям форума обратился Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ: Открыл выступления самый молодой участник фестиваля, единственный русскоязычный театр в Абхазии – Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера из города Сухума (Республика Абхазия), основанный в 1981 году. Вниманию публики был представлен спектакль режиссера Марии Романовой по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. "Кровавая свадьба" – спектакль о непобедимой, всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти. Онлайн-трансляцию церемонии открытия и спектакля "Кровавая свадьба" посмотрели более двухсот тысяч зрителей.Следующим участником стал русский драматический театр имени Маяковского из Душанбе, Таджикистан, который начал работу в 1937 году. На фестиваль коллектив привез спектакль "Гамлет" в постановке режиссера Бодурбека Миралибекова. Его посмотрело также более 200 тысяч человек.Русский театр драмы имени Лермонтова из Алматы, Казахстан, созданный в 1933 году, представил спектакль "О мышах и людях" по повести Джона Стейнбека в постановке режиссера Дмитрия Скирты. Историю двух молодых людей, которые во времена Великой депрессии скитаются по Калифорнии в поисках заработка, посмотрели почти 200 тысяч зрителей. "Достоевский. Вопрос" в постановке режиссера Владимира Матросова представил драматический театр имени Горького из Минска, Беларусь, он был основан в 1932 году. Моноспектакль по роману "Братья Карамазовы" (глава "Великий инквизитор") поднимает главные "достоевские" вопросы: куда идет этот мир, и как сохранить в нем свою душу? Он собрал более 85 тысяч просмотров. Один из старейших театров Средней Азии, Государственный Молодежный театр Узбекистана (Ташкент), основанный в 1928 году, привез в Москву фарс Мольера – "Лекарь поневоле" в постановке режиссера Наби Абдурахманова. Постановка собрала тоже почти 200 тысяч просмотров. Завершил фестиваль русский драматический театр имени Чехова из Кишинева (Молдова), созданный в 1934 году. Спектакль "Идущие по небу" в постановке режиссера Дмитрия Коева о странноватом молодом парне, который периодически устраивает показательные самоубийства, посмотрели более 185 тысяч зрителей. Константин Харет, генеральный директор Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова, в заключительном слове поблагодарил за теплый прием театр "Et Cetera" п/р А. Калягина, программу "Большие гастроли" и "Росконцерт", Министерство культуры Российской Федерации: "Мы увозим самое дорогое, что можно увезти – теплоту ваших сердец, ваши улыбки и аплодисменты!"
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театр, новости культуры, et cetera, современник (театр), александр калягин, москва

Фестиваль русских зарубежных театров собрал более миллиона просмотров

17:39 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняАктриса Мадлена Барциц в роли невесты в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) "Кровавая Свадьба" на сцене театра Et Cetera в рамках второго Фестиваля русских зарубежных театров в Москве.
Актриса Мадлена Барциц в роли невесты в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) Кровавая Свадьба на сцене театра Et Cetera в рамках второго Фестиваля русских зарубежных театров в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Спектакли 2-го Фестиваля русских зарубежных театров, который проходил в Москве с 16 по 22 ноября на сценах московских театров "Et Cetera" и "Современник", посмотрели один миллион сто тысяч зрителей, сообщает пресс-служба проекта.
В фестивале приняли участие театральные коллективы из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Они представили постановки по произведениям мировой литературной классики от Шекспира до Стейнбека.
С приветственным словом перед торжественной церемонией открытия к участникам, гостям и зрителям форума обратился Александр Калягин, председатель Союза театральных деятелей РФ:
"Фестиваль проходит второй раз. Уже возникли дружеские отношения, культурные связи. И все это создано с любовью к русскому языку, к русской культуре".
Открыл выступления самый молодой участник фестиваля, единственный русскоязычный театр в Абхазии – Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера из города Сухума (Республика Абхазия), основанный в 1981 году.
Вниманию публики был представлен спектакль режиссера Марии Романовой по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки. "Кровавая свадьба" – спектакль о непобедимой, всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти. Онлайн-трансляцию церемонии открытия и спектакля "Кровавая свадьба" посмотрели более двухсот тысяч зрителей.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктер Осман Абухба в роли Леонардо и актриса Мадлена Барциц в роли невесты в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) "Кровавая Свадьба" на сцене театра Et Cetera в рамках 2-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве.
Актер Осман Абухба в роли Леонардо и актриса Мадлена Барциц в роли невесты в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) Кровавая Свадьба на сцене театра Et Cetera в рамках 2-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актер Осман Абухба в роли Леонардо и актриса Мадлена Барциц в роли невесты в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) "Кровавая Свадьба" на сцене театра Et Cetera в рамках 2-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве.
Следующим участником стал русский драматический театр имени Маяковского из Душанбе, Таджикистан, который начал работу в 1937 году. На фестиваль коллектив привез спектакль "Гамлет" в постановке режиссера Бодурбека Миралибекова. Его посмотрело также более 200 тысяч человек.
Русский театр драмы имени Лермонтова из Алматы, Казахстан, созданный в 1933 году, представил спектакль "О мышах и людях" по повести Джона Стейнбека в постановке режиссера Дмитрия Скирты. Историю двух молодых людей, которые во времена Великой депрессии скитаются по Калифорнии в поисках заработка, посмотрели почти 200 тысяч зрителей.
"Достоевский. Вопрос" в постановке режиссера Владимира Матросова представил драматический театр имени Горького из Минска, Беларусь, он был основан в 1932 году. Моноспектакль по роману "Братья Карамазовы" (глава "Великий инквизитор") поднимает главные "достоевские" вопросы: куда идет этот мир, и как сохранить в нем свою душу? Он собрал более 85 тысяч просмотров.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАктриса Милана Ломия в роли смерти в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) "Кровавая Свадьба" на сцене театра Et Cetera в рамках 2-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве.
Актриса Милана Ломия в роли смерти в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) Кровавая Свадьба на сцене театра Et Cetera в рамках 2-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актриса Милана Ломия в роли смерти в спектакле Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (Абхазия) "Кровавая Свадьба" на сцене театра Et Cetera в рамках 2-го Фестиваля русских зарубежных театров в Москве.
Один из старейших театров Средней Азии, Государственный Молодежный театр Узбекистана (Ташкент), основанный в 1928 году, привез в Москву фарс Мольера – "Лекарь поневоле" в постановке режиссера Наби Абдурахманова. Постановка собрала тоже почти 200 тысяч просмотров.
Завершил фестиваль русский драматический театр имени Чехова из Кишинева (Молдова), созданный в 1934 году. Спектакль "Идущие по небу" в постановке режиссера Дмитрия Коева о странноватом молодом парне, который периодически устраивает показательные самоубийства, посмотрели более 185 тысяч зрителей.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова (Кишинёв, Молдавия), народный артист Молдавии Константин Харет на церемонии открытия 2-го фестиваля русских зарубежных театров на Большой сцене Et Cetera в Москве.
Директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова (Кишинёв, Молдавия), народный артист Молдавии Константин Харет на церемонии открытия 2-го фестиваля русских зарубежных театров на Большой сцене Et Cetera в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова (Кишинёв, Молдавия), народный артист Молдавии Константин Харет на церемонии открытия 2-го фестиваля русских зарубежных театров на Большой сцене Et Cetera в Москве.
Константин Харет, генеральный директор Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова, в заключительном слове поблагодарил за теплый прием театр "Et Cetera" п/р А. Калягина, программу "Большие гастроли" и "Росконцерт", Министерство культуры Российской Федерации: "Мы увозим самое дорогое, что можно увезти – теплоту ваших сердец, ваши улыбки и аплодисменты!"
Проект Большие гастроли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 15:34Культура
"Большие гастроли" переходят в оффлайн
 
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