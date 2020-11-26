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https://ria.ru/20201126/teatr-1586407697.html
Театр Наций снизил цены на билеты
Театр Наций снизил цены на билеты
Театр Наций отменяет спектакли с 50%-ной занятостью и снова распродает билеты на них с учетом заполняемости зала в 25%, цены на билеты были снижены, рассказал... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:46
2020-11-26T11:46
культура
театр
новости культуры
театр наций
евгений миронов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Театр Наций отменяет спектакли с 50%-ной занятостью и снова распродает билеты на них с учетом заполняемости зала в 25%, цены на билеты были снижены, рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов."Это отработано. Мы про это им говорим. И мы для этого делаем все. Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50%-ной занятостью, и снова их продаем, теперь уже 25%. Зрители могут это сделать", - сообщил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, все необходимое для комфорта зрителя делается, включая санитарные нормы, поэтому "бояться тут не нужно".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала.
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театр, новости культуры, театр наций, евгений миронов

Театр Наций снизил цены на билеты

11:46 26.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в Театре Наций в Москве
Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в Театре Наций в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Театр Наций отменяет спектакли с 50%-ной занятостью и снова распродает билеты на них с учетом заполняемости зала в 25%, цены на билеты были снижены, рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов.
"Это отработано. Мы про это им говорим. И мы для этого делаем все. Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50%-ной занятостью, и снова их продаем, теперь уже 25%. Зрители могут это сделать", - сообщил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, все необходимое для комфорта зрителя делается, включая санитарные нормы, поэтому "бояться тут не нужно".
"И цены на билеты мы снизили, безусловно. Сколько это продержится, никто не знает. Пока до 15 января... И, честно говоря, театр - это не самая опасная зона. Мы знаем гораздо более густонаселенные зоны в Москве, которые существуют, которые работают на данный момент. Но, слушайте, на Западе все театры закрыты. Мы, слава богу, как играли, так и играем. Мы ничего специально не изменяли", - добавил Миронов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала.
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