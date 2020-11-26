https://ria.ru/20201126/teatr-1586407697.html

Театр Наций снизил цены на билеты

Театр Наций снизил цены на билеты

Театр Наций отменяет спектакли с 50%-ной занятостью и снова распродает билеты на них с учетом заполняемости зала в 25%, цены на билеты были снижены, рассказал... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:46

2020-11-26T11:46

2020-11-26T11:46

культура

театр

новости культуры

театр наций

евгений миронов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Театр Наций отменяет спектакли с 50%-ной занятостью и снова распродает билеты на них с учетом заполняемости зала в 25%, цены на билеты были снижены, рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов."Это отработано. Мы про это им говорим. И мы для этого делаем все. Вся информация есть на сайте. Когда ты покупаешь электронный билет, ты можешь его потом сдать. И сейчас вынужденно, еще раз повторю, мы отменяем спектакли, которые были с 50%-ной занятостью, и снова их продаем, теперь уже 25%. Зрители могут это сделать", - сообщил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, все необходимое для комфорта зрителя делается, включая санитарные нормы, поэтому "бояться тут не нужно".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала.

https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578270566.html

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театр, новости культуры, театр наций, евгений миронов