https://ria.ru/20201126/svyaschenniki-1586441222.html

Для помощи больным COVID-19 в Москве подготовлены 20 священников

Для помощи больным COVID-19 в Москве подготовлены 20 священников

Группа из 20 специально подготовленных священнослужителей действует в Москве для оказания пастырской помощи больным COVID-19, ежедневно им поступает от пяти до... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:09

2020-11-26T14:09

2020-11-26T14:09

религия и мировоззрение

московский патриархат

первая градская больница

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группа из 20 специально подготовленных священнослужителей действует в Москве для оказания пастырской помощи больным COVID-19, ежедневно им поступает от пяти до десяти обращений, сообщил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)."В Москве сейчас 20 человек. У нас звонков, просьб бывает в день от пяти до десяти примерно. Пока они справляются. Если нужно, мы еще подготовим батюшек. В других регионах меньше, наверное", - сказал епископ Пантелеимон в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько священников прошли специальную подготовку для посещения больных коронавирусом.По мнению архиерея, такое не очень большое число обращений может быть связано с тем, что "люди просто не знают, что можно позвать священника"."Мы очень рады, когда мы нужны. Что в это трудное время мы тоже можем помогать нашим доблестным врачам", - сказал епископ.По его словам, помимо больниц, представители духовенства посещают людей на дому. Особое внимание уделяется пожилым "затворникам". Почти во всех епархиях уже созданы горячие линии, куда можно позвонить и попросить о помощи. В том числе можно получить продукты на дом - за свой счет или даже бесплатно, как в некоторых епархиях, добавил представитель РПЦ.Глава синодального отдела также сообщил, что Церкви не хватает волонтеров, и призвал всех желающих поучаствовать в этом деле. Запись добровольцев, по его словам, идет в храме царевича Димитрия в Первой градской больнице.

https://ria.ru/20201124/svyaschenniki-1586132532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, первая градская больница, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь