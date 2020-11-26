https://ria.ru/20201126/svyaschenniki-1586441222.html
Для помощи больным COVID-19 в Москве подготовлены 20 священников
Для помощи больным COVID-19 в Москве подготовлены 20 священников
Группа из 20 специально подготовленных священнослужителей действует в Москве для оказания пастырской помощи больным COVID-19, ежедневно им поступает от пяти до... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:09
2020-11-26T14:09
2020-11-26T14:09
религия и мировоззрение
московский патриархат
первая градская больница
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/133383/12/1333831280_0:177:3013:1871_1400x0_80_0_0_d7c1931075c4868faa10bbfbf0a7c95b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группа из 20 специально подготовленных священнослужителей действует в Москве для оказания пастырской помощи больным COVID-19, ежедневно им поступает от пяти до десяти обращений, сообщил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)."В Москве сейчас 20 человек. У нас звонков, просьб бывает в день от пяти до десяти примерно. Пока они справляются. Если нужно, мы еще подготовим батюшек. В других регионах меньше, наверное", - сказал епископ Пантелеимон в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько священников прошли специальную подготовку для посещения больных коронавирусом.По мнению архиерея, такое не очень большое число обращений может быть связано с тем, что "люди просто не знают, что можно позвать священника"."Мы очень рады, когда мы нужны. Что в это трудное время мы тоже можем помогать нашим доблестным врачам", - сказал епископ.По его словам, помимо больниц, представители духовенства посещают людей на дому. Особое внимание уделяется пожилым "затворникам". Почти во всех епархиях уже созданы горячие линии, куда можно позвонить и попросить о помощи. В том числе можно получить продукты на дом - за свой счет или даже бесплатно, как в некоторых епархиях, добавил представитель РПЦ.Глава синодального отдела также сообщил, что Церкви не хватает волонтеров, и призвал всех желающих поучаствовать в этом деле. Запись добровольцев, по его словам, идет в храме царевича Димитрия в Первой градской больнице.
https://ria.ru/20201124/svyaschenniki-1586132532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/133383/12/1333831280_141:0:2870:2047_1400x0_80_0_0_6a4f596c3ac877f493f534408fe9b5dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский патриархат, первая градская больница, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группа из 20 специально подготовленных священнослужителей действует в Москве для оказания пастырской помощи больным COVID-19, ежедневно им поступает от пяти до десяти обращений, сообщил в четверг глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).
"В Москве сейчас 20 человек. У нас звонков, просьб бывает в день от пяти до десяти примерно. Пока они справляются. Если нужно, мы еще подготовим батюшек. В других регионах меньше, наверное", - сказал епископ Пантелеимон в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, сколько священников прошли специальную подготовку для посещения больных коронавирусом.
По мнению архиерея, такое не очень большое число обращений может быть связано с тем, что "люди просто не знают, что можно позвать священника".
"Мы очень рады, когда мы нужны. Что в это трудное время мы тоже можем помогать нашим доблестным врачам", - сказал епископ.
По его словам, помимо больниц, представители духовенства посещают людей на дому. Особое внимание уделяется пожилым "затворникам". Почти во всех епархиях уже созданы горячие линии, куда можно позвонить и попросить о помощи. В том числе можно получить продукты на дом - за свой счет или даже бесплатно, как в некоторых епархиях, добавил представитель РПЦ.
Глава синодального отдела также сообщил, что Церкви не хватает волонтеров, и призвал всех желающих поучаствовать в этом деле. Запись добровольцев, по его словам, идет в храме царевича Димитрия в Первой градской больнице.