Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586395023.html
Стала известна причина госпитализации Светланы Светличной
Стала известна причина госпитализации Светланы Светличной
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала РИА Новости, что проходит медобследование в больнице из-за головных болей. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:33
2020-11-26T12:14
культура
первая градская больница
светлана светличная
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586413574_0:225:3076:1955_1400x0_80_0_0_cc7a0fc609155d65ecfb55888be44fab.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала РИА Новости, что проходит медобследование в больнице из-за головных болей."Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать", — сказала Светличная.По ее словам, боли могут быть последствием удара по голове: во время съемок у нее дома ей на голову упал софит.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586413574_340:0:3069:2047_1400x0_80_0_0_3ddaba68df06dfaa50486b2a81d84624.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
первая градская больница, светлана светличная, происшествия

Стала известна причина госпитализации Светланы Светличной

10:33 26.11.2020 (обновлено: 12:14 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала РИА Новости, что проходит медобследование в больнице из-за головных болей.
"Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать", — сказала Светличная.
По ее словам, боли могут быть последствием удара по голове: во время съемок у нее дома ей на голову упал софит.
 
КультураПервая Градская больницаСветлана СветличнаяПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния