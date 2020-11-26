https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586395023.html
Стала известна причина госпитализации Светланы Светличной
Стала известна причина госпитализации Светланы Светличной
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала РИА Новости, что проходит медобследование в больнице из-за головных болей. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:33
2020-11-26T10:33
2020-11-26T12:14
культура
первая градская больница
светлана светличная
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала РИА Новости, что проходит медобследование в больнице из-за головных болей."Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать", — сказала Светличная.По ее словам, боли могут быть последствием удара по голове: во время съемок у нее дома ей на голову упал софит.
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первая градская больница, светлана светличная, происшествия