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https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586365872.html
СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали
СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020
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культура
россия
светлана светличная
общество
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник. По предварительной информации, артистка пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Подробности о состоянии артистки уточняются. Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
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россия, светлана светличная, общество

СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали

01:12 26.11.2020 (обновлено: 10:19 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.
По предварительной информации, артистка пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь.
Подробности о состоянии артистки уточняются.
Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
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