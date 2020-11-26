https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586365872.html
СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали
СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T01:12
2020-11-26T01:12
2020-11-26T10:19
культура
россия
светлана светличная
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106063/78/1060637858_0:640:1365:1408_1400x0_80_0_0_1c53d325f8a8493084a33ea053327981.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник. По предварительной информации, артистка пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Подробности о состоянии артистки уточняются. Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
https://ria.ru/20201125/gospitalizatsiya-1586198557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/106063/78/1060637858_0:512:1365:1536_1400x0_80_0_0_a13ef2f901a96c3aea29d7d8c64b111e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана светличная, общество