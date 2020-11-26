https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586365872.html

СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали

СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T01:12

2020-11-26T01:12

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светлана светличная

общество

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник. По предварительной информации, артистка пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Подробности о состоянии артистки уточняются. Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

https://ria.ru/20201125/gospitalizatsiya-1586198557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана светличная, общество