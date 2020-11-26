https://ria.ru/20201126/sudno-1586436688.html

Китайское научно-исследовательское судно завершило ходовые испытания

Китайское научно-исследовательское судно завершило ходовые испытания

Новое геофизическое исследовательское судно прошло ходовые испытания и встало на якорь в порту провинции Гуандун /Южный Китай/, сообщила в среду Академия наук... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:15

2020-11-26T14:15

2020-11-26T14:15

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гуандун

китай

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МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Новое геофизическое исследовательское судно прошло ходовые испытания и встало на якорь в порту провинции Гуандун /Южный Китай/, сообщила в среду Академия наук Китая.Научно-исследовательское судно "Шиянь-6" водоизмещением 3000 тонн начало ходовые испытания 10 ноября, чтобы проверить свои 62 эксплуатационных показателя, включая отладку системы управления, работу дизельного двигателя, подводный излучаемый шум, вибрацию и шум кабины, а также скорость и устойчивость.Научно-исследовательское судно показало большую устойчивость к ветру, низкий расход топлива и надежность энергосистемы.Судно было разработано Наньхайским океанографическим институтом АН Китая.

https://ria.ru/20201125/rasshirenie-1586267863.html

гуандун

китай

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гуандун, китай