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Китайское научно-исследовательское судно завершило ходовые испытания
Китайское научно-исследовательское судно завершило ходовые испытания
Новое геофизическое исследовательское судно прошло ходовые испытания и встало на якорь в порту провинции Гуандун /Южный Китай/, сообщила в среду Академия наук... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:15
2020-11-26T14:15
россия-китай: главное
гуандун
китай
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МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Новое геофизическое исследовательское судно прошло ходовые испытания и встало на якорь в порту провинции Гуандун /Южный Китай/, сообщила в среду Академия наук Китая.Научно-исследовательское судно "Шиянь-6" водоизмещением 3000 тонн начало ходовые испытания 10 ноября, чтобы проверить свои 62 эксплуатационных показателя, включая отладку системы управления, работу дизельного двигателя, подводный излучаемый шум, вибрацию и шум кабины, а также скорость и устойчивость.Научно-исследовательское судно показало большую устойчивость к ветру, низкий расход топлива и надежность энергосистемы.Судно было разработано Наньхайским океанографическим институтом АН Китая.
https://ria.ru/20201125/rasshirenie-1586267863.html
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гуандун, китай

Китайское научно-исследовательское судно завершило ходовые испытания

14:15 26.11.2020
 
© AFP 2020 / Greg BakerКитайский флаг
Китайский флаг - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AFP 2020 / Greg Baker
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МОСКВА, 26 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Новое геофизическое исследовательское судно прошло ходовые испытания и встало на якорь в порту провинции Гуандун /Южный Китай/, сообщила в среду Академия наук Китая.
Научно-исследовательское судно "Шиянь-6" водоизмещением 3000 тонн начало ходовые испытания 10 ноября, чтобы проверить свои 62 эксплуатационных показателя, включая отладку системы управления, работу дизельного двигателя, подводный излучаемый шум, вибрацию и шум кабины, а также скорость и устойчивость.
Научно-исследовательское судно показало большую устойчивость к ветру, низкий расход топлива и надежность энергосистемы.
Судно было разработано Наньхайским океанографическим институтом АН Китая.
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Россия-Китай: ГлавноеГуандунКитай
 
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