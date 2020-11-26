https://ria.ru/20201126/subekty-1586445520.html
Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП
Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП
С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:30
2020-11-26T14:30
2020-11-26T14:30
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/62/1559266243_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9752cfffe82f7a710ec60aa8aaefae94.jpg
ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503 миллиона рублей – этой мерой поддержки воспользовались порядка трехсот субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.Полученные средства были направлены на приобретение нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение кредитов."Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей", – сказал губернатор области Игорь Руденя. Пресс-служба отмечает, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции было принято решение установить все ставки Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области на уровне ключевой ставки Центрального банка России. Ставка Фонда составляет не более 4,25% годовых, а коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%.
https://ria.ru/20201120/verkhnevolzhe-1585589419.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266243_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_2d20396a904a53f0874c9ef346e003cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область