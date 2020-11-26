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Тверская область
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Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП
Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП
С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:30
2020-11-26T14:30
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503 миллиона рублей – этой мерой поддержки воспользовались порядка трехсот субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.Полученные средства были направлены на приобретение нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение кредитов."Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей", – сказал губернатор области Игорь Руденя. Пресс-служба отмечает, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции было принято решение установить все ставки Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области на уровне ключевой ставки Центрального банка России. Ставка Фонда составляет не более 4,25% годовых, а коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%.
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игорь руденя, тверская область

Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП

14:30 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503 миллиона рублей – этой мерой поддержки воспользовались порядка трехсот субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.
Полученные средства были направлены на приобретение нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение кредитов.
"Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба отмечает, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции было принято решение установить все ставки Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области на уровне ключевой ставки Центрального банка России. Ставка Фонда составляет не более 4,25% годовых, а коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%.
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