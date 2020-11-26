https://ria.ru/20201126/subekty-1586445520.html

Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП

Руденя: власти Верхневолжья поддержали около 300 субъектов МСП

С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:30

2020-11-26T14:30

2020-11-26T14:30

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 26 ноя – РИА Новости. С января по октябрь текущего года Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области выдал льготные займы на общую сумму 503 миллиона рублей – этой мерой поддержки воспользовались порядка трехсот субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.Полученные средства были направлены на приобретение нового оборудования, расширение производства, а также на зарплату сотрудников или погашение кредитов."Приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря участию в профильном национальном проекте, мы формируем в регионе современную систему поддержки предпринимателей", – сказал губернатор области Игорь Руденя. Пресс-служба отмечает, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции было принято решение установить все ставки Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области на уровне ключевой ставки Центрального банка России. Ставка Фонда составляет не более 4,25% годовых, а коммерческие кредиты в банках выдаются под 17%.

https://ria.ru/20201120/verkhnevolzhe-1585589419.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область