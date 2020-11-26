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Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы
Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы
В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T02:15
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы."Да, это делается исключительно из соображений безопасности", — говорит бортпроводница.Она поясняет, что борода или пышные усы могут стать препятствием для использования кислородной маски, которая должна плотно прилегать к лицу."Таким образом пилот подвергает опасности жизни пассажиров в экстренной ситуации", – объясняет стюардесса.По ее словам, максимум, что может себе позволить пилот, это легкую небритость.
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туризм, новости - туризм

Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы

02:15 26.11.2020
 
© @ms_rusha01/TikTokКадр видео ms_rusha01 в TikTok
Кадр видео ms_rusha01 в TikTok - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© @ms_rusha01/TikTok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы.
"Да, это делается исключительно из соображений безопасности", — говорит бортпроводница.
Она поясняет, что борода или пышные усы могут стать препятствием для использования кислородной маски, которая должна плотно прилегать к лицу.
"Таким образом пилот подвергает опасности жизни пассажиров в экстренной ситуации", – объясняет стюардесса.
По ее словам, максимум, что может себе позволить пилот, это легкую небритость.
Кадр видео ms_rusha01 в TikTok - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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