https://ria.ru/20201126/styuardessa-1586247178.html

Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы

Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы

В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T02:15

2020-11-26T02:15

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы."Да, это делается исключительно из соображений безопасности", — говорит бортпроводница.Она поясняет, что борода или пышные усы могут стать препятствием для использования кислородной маски, которая должна плотно прилегать к лицу."Таким образом пилот подвергает опасности жизни пассажиров в экстренной ситуации", – объясняет стюардесса.По ее словам, максимум, что может себе позволить пилот, это легкую небритость.

https://ria.ru/20201125/styuardessa-1586235339.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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