https://ria.ru/20201126/styuardessa-1586247178.html
Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы
Стюардесса объяснила, почему пилотам нельзя носить бороду и пышные усы
В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T02:15
2020-11-26T02:15
2020-11-26T02:15
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586260428_0:0:1196:672_1400x0_80_0_0_3f98e4f52da4037c13a822a43c6d1a59.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы."Да, это делается исключительно из соображений безопасности", — говорит бортпроводница.Она поясняет, что борода или пышные усы могут стать препятствием для использования кислородной маски, которая должна плотно прилегать к лицу."Таким образом пилот подвергает опасности жизни пассажиров в экстренной ситуации", – объясняет стюардесса.По ее словам, максимум, что может себе позволить пилот, это легкую небритость.
https://ria.ru/20201125/styuardessa-1586235339.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586260428_149:0:1045:672_1400x0_80_0_0_1723e71ac3db3f8fff7cb948a5a9261d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости
. В ролике на своей странице в TikTok российская стюардесса ответила
на вопрос, правда ли, что пилотам нельзя носить бороду и пышные усы.
"Да, это делается исключительно из соображений безопасности", — говорит бортпроводница.
Она поясняет, что борода или пышные усы могут стать препятствием для использования кислородной маски, которая должна плотно прилегать к лицу.
"Таким образом пилот подвергает опасности жизни пассажиров в экстренной ситуации", – объясняет стюардесса.
По ее словам, максимум, что может себе позволить пилот, это легкую небритость.