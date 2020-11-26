https://ria.ru/20201126/stroyotkhody-1586450833.html

Закон об обращении со стройотходами приняли в Подмосковье

Закон об обращении со стройотходами приняли в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы, в рамках 132-го заседания, приняли в первом чтении законопроект "Об отходах производства и потребления в Московской... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:54

2020-11-26T14:54

2020-11-26T14:54

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы, в рамках 132-го заседания, приняли в первом чтении законопроект "Об отходах производства и потребления в Московской области".Согласно документу, вводится понятия: ОССиГ (отходы строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов - ред.); устанавливается обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на перемещение ОССиГ , а также устанавливается требование о раздельном накоплении ОССиГ."Проект закона разработан в целях создания системы обращения с отходами строительства, реконструкции сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами", - сказал в ходе выступления первый замминистра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581751780.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье)