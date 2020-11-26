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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201126/stroyotkhody-1586450833.html
Закон об обращении со стройотходами приняли в Подмосковье
Закон об обращении со стройотходами приняли в Подмосковье
Депутаты Московской областной думы, в рамках 132-го заседания, приняли в первом чтении законопроект "Об отходах производства и потребления в Московской... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:54
2020-11-26T14:54
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы, в рамках 132-го заседания, приняли в первом чтении законопроект "Об отходах производства и потребления в Московской области".Согласно документу, вводится понятия: ОССиГ (отходы строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов - ред.); устанавливается обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на перемещение ОССиГ , а также устанавливается требование о раздельном накоплении ОССиГ."Проект закона разработан в целях создания системы обращения с отходами строительства, реконструкции сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами", - сказал в ходе выступления первый замминистра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581751780.html
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Закон об обращении со стройотходами приняли в Подмосковье

14:54 26.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСнос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Москве. 6 ноября 2018
Снос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Москве. 6 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Депутаты Московской областной думы, в рамках 132-го заседания, приняли в первом чтении законопроект "Об отходах производства и потребления в Московской области".
Согласно документу, вводится понятия: ОССиГ (отходы строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов - ред.); устанавливается обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на перемещение ОССиГ , а также устанавливается требование о раздельном накоплении ОССиГ.
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"Проект закона разработан в целях создания системы обращения с отходами строительства, реконструкции сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами", - сказал в ходе выступления первый замминистра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
 
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