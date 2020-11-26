https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html

Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий

Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий

Личность Иосифа Сталина не являлась исходной причиной репрессий 1930-х годов в СССР: они, скорее всего, проводились бы вне зависимости от того, кто стоял у руля РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:01

2020-11-26T15:01

2020-11-26T15:01

владимир мединский

иосиф сталин (джугашвили)

ссср

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Личность Иосифа Сталина не являлась исходной причиной репрессий 1930-х годов в СССР: они, скорее всего, проводились бы вне зависимости от того, кто стоял у руля советского государства, ибо все дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года, считает помощник президента России Владимир Мединский.В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Мединский подчеркнул необходимость изучать историю и давать оценкам фактам прошлого только с учетом обстоятельств, которые сопровождали те или иные события, минувших лет."Надо разбираться. Сейчас, обладая уже постзнанием, можно попытаться разобраться, какие были совершены ошибки, какие преступления, какие подвиги, какие прорывы были сделаны и почему. Разобравшись, мы можем тогда эти подвиги поднять на щит еще больше, прорывы, постараться в современных условиях этот опыт позитивный использовать", - отметил Мединский. По его словам, используя такой подход, можно будет и дать объективную оценку ошибкам и преступлениям прошлого, "опубличив и разобрав их причины"."Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы – роль личности в истории", - сказал Мединский. "Причиной является система, которая была порождена после 1917-го года. И эта система – дальше об этом можно говорить долгими часами – в конечном счете и привела к маховику репрессий, который, безусловно, является преступным", - добавил он.Данные о числе жертв репрессий в СССР, имевших место в 1920-1950-х годах, сильно разнятся. По оценкам профессиональных историков, только в годы "Большого террора" в 1937-1938 годах было расстреляно свыше 700 тысяч человек. При этом они опровергают заявления о якобы расстрелах миллионов и даже десятков миллионов людей.

https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/1577069315.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, иосиф сталин (джугашвили), ссср, общество