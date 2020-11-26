https://ria.ru/20201126/stalin-1586453162.html
Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий
Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий
Личность Иосифа Сталина не являлась исходной причиной репрессий 1930-х годов в СССР: они, скорее всего, проводились бы вне зависимости от того, кто стоял у руля РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:01
2020-11-26T15:01
2020-11-26T15:01
владимир мединский
иосиф сталин (джугашвили)
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573511274_0:236:2048:1388_1400x0_80_0_0_dd778a9c8b54caba94cf65b744885664.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Личность Иосифа Сталина не являлась исходной причиной репрессий 1930-х годов в СССР: они, скорее всего, проводились бы вне зависимости от того, кто стоял у руля советского государства, ибо все дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года, считает помощник президента России Владимир Мединский.В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Мединский подчеркнул необходимость изучать историю и давать оценкам фактам прошлого только с учетом обстоятельств, которые сопровождали те или иные события, минувших лет."Надо разбираться. Сейчас, обладая уже постзнанием, можно попытаться разобраться, какие были совершены ошибки, какие преступления, какие подвиги, какие прорывы были сделаны и почему. Разобравшись, мы можем тогда эти подвиги поднять на щит еще больше, прорывы, постараться в современных условиях этот опыт позитивный использовать", - отметил Мединский. По его словам, используя такой подход, можно будет и дать объективную оценку ошибкам и преступлениям прошлого, "опубличив и разобрав их причины"."Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы – роль личности в истории", - сказал Мединский. "Причиной является система, которая была порождена после 1917-го года. И эта система – дальше об этом можно говорить долгими часами – в конечном счете и привела к маховику репрессий, который, безусловно, является преступным", - добавил он.Данные о числе жертв репрессий в СССР, имевших место в 1920-1950-х годах, сильно разнятся. По оценкам профессиональных историков, только в годы "Большого террора" в 1937-1938 годах было расстреляно свыше 700 тысяч человек. При этом они опровергают заявления о якобы расстрелах миллионов и даже десятков миллионов людей.
https://ria.ru/20201023/stalin-1581114084.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/1577069315.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573511274_0:44:2048:1580_1400x0_80_0_0_8af999e4ef2952b40b85a5044e5f2ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, иосиф сталин (джугашвили), ссср, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Личность Иосифа Сталина
не являлась исходной причиной репрессий 1930-х годов в СССР
: они, скорее всего, проводились бы вне зависимости от того, кто стоял у руля советского государства, ибо все дело было в той общественно-политической системе, которая возникла после Октябрьской революции 1917 года, считает помощник президента России Владимир Мединский
.
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Мединский подчеркнул необходимость изучать историю и давать оценкам фактам прошлого только с учетом обстоятельств, которые сопровождали те или иные события, минувших лет.
"Надо разбираться. Сейчас, обладая уже постзнанием, можно попытаться разобраться, какие были совершены ошибки, какие преступления, какие подвиги, какие прорывы были сделаны и почему. Разобравшись, мы можем тогда эти подвиги поднять на щит еще больше, прорывы, постараться в современных условиях этот опыт позитивный использовать", - отметил Мединский. По его словам, используя такой подход, можно будет и дать объективную оценку ошибкам и преступлениям прошлого, "опубличив и разобрав их причины".
"Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы – роль личности в истории", - сказал Мединский. "Причиной является система, которая была порождена после 1917-го года. И эта система – дальше об этом можно говорить долгими часами – в конечном счете и привела к маховику репрессий, который, безусловно, является преступным", - добавил он.
Данные о числе жертв репрессий в СССР, имевших место в 1920-1950-х годах, сильно разнятся. По оценкам профессиональных историков, только в годы "Большого террора" в 1937-1938 годах было расстреляно свыше 700 тысяч человек. При этом они опровергают заявления о якобы расстрелах миллионов и даже десятков миллионов людей.