https://ria.ru/20201126/sotrudnichestvo-1586449306.html

В Белоруссии назвали условие сотрудничества с Советом Европы

В Белоруссии назвали условие сотрудничества с Советом Европы

Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с Советом Европы, но если он будет принимать какие-то решения о программах сотрудничества с Минском без... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:47

2020-11-26T14:47

2020-11-26T16:26

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в сотрудничестве с Советом Европы, но если он будет принимать какие-то решения о программах сотрудничества с Минском без соответствующего согласования, взаимодействие прекратится, заявил в четверг глава МИД республики Владимир Макей."Что касается конкретно Совета Европы, то мы заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией. Мы работаем вместе с этой организацией в рамках ряда юридических инструментов, конвенций. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил Макей на брифинге по итогам заседания коллегий МИД Белоруссии и России.Белоруссия формально не входит в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Шестнадцатого сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Между тем взаимодействие Минска и Совета Европы в последние годы продолжалось.Белоруссия не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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владимир макей , совет европы, мид белоруссии, белоруссия, в мире