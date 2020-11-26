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Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, увеличилось количество выявленных случаев ковидной пневмонии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:06
2020-11-26T09:06
2020-11-26T09:48
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, увеличилось количество выявленных случаев ковидной пневмонии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге."Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%", - написал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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