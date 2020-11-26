Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/snv-3-1586374015.html
Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3
Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:48
2020-11-26T06:55
россия
договор снв-3
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586103623_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_b4e642b12a9b234e72a3a6f2d3f0925e.jpg
ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в январе сторонам нужно будет оперативно начать взаимодействовать и завершить все процедуры по продлению договора до истечения срока его действия в начале февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Ранее группа из 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group Chairman, призвала Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией на пять лет.По его словам, если ДСНВ можно будет продлить на максимально допустимый срок, то есть на пять лет, то это даст Вашингтону и Москве драгоценное время для переговоров о последующем соглашении для дальнейшего продвижения контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности.Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/matvienko-1586149869.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/snv-3-1585601038.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586103623_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e8bef5d177ccc2c9892603d4f2bc5e26.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор снв-3, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3

06:48 26.11.2020 (обновлено: 06:55 26.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в январе сторонам нужно будет оперативно начать взаимодействовать и завершить все процедуры по продлению договора до истечения срока его действия в начале февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
Ранее группа из 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group Chairman, призвала Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией на пять лет.
"Байден и его соратники, очевидно, уделяют приоритетное внимание продлению договора СНВ-3, поскольку они понимают важность сохранения последней опоры существующего между Россией и США режима контроля над ядерными вооружениями", - заявил эксперт.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:09
Матвиенко оценила шансы на продление договора СНВ-3
По его словам, если ДСНВ можно будет продлить на максимально допустимый срок, то есть на пять лет, то это даст Вашингтону и Москве драгоценное время для переговоров о последующем соглашении для дальнейшего продвижения контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности.
"После того как Байден придет к власти в январе, оба правительства должны незамедлительно начать сотрудничать и ускорить свои внутренние политические и правовые процедуры, чтобы обеспечить продление договора до истечения срока его действия в начале февраля", - подчеркнул он.
Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 19:32
Германия рассчитывает на прогресс по СНВ-3 при Байдене
 
РоссияДоговор СНВ-3Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
Лента новостейМолния