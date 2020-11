https://ria.ru/20201126/snv-3-1586374015.html

Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3

Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в... РИА Новости, 26.11.2020

ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в январе сторонам нужно будет оперативно начать взаимодействовать и завершить все процедуры по продлению договора до истечения срока его действия в начале февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Ранее группа из 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group Chairman, призвала Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией на пять лет.По его словам, если ДСНВ можно будет продлить на максимально допустимый срок, то есть на пять лет, то это даст Вашингтону и Москве драгоценное время для переговоров о последующем соглашении для дальнейшего продвижения контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности.Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

