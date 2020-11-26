https://ria.ru/20201126/snv-3-1586374015.html
Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3
Эксперт заявил, что Байден понимает важность продления СНВ-3
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:48
2020-11-26T06:48
2020-11-26T06:55
россия
договор снв-3
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, понимает необходимость продления договора СНВ-3 с Россией, и после его прихода к власти в январе сторонам нужно будет оперативно начать взаимодействовать и завершить все процедуры по продлению договора до истечения срока его действия в начале февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.Ранее группа из 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group Chairman, призвала Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией на пять лет.По его словам, если ДСНВ можно будет продлить на максимально допустимый срок, то есть на пять лет, то это даст Вашингтону и Москве драгоценное время для переговоров о последующем соглашении для дальнейшего продвижения контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности.Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/matvienko-1586149869.html
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россия, договор снв-3, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ПЕКИН, 26 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Джо Байден
, избранный, по предварительным данным, президентом США
, понимает необходимость продления договора СНВ-3
с Россией
, и после его прихода к власти в январе сторонам нужно будет оперативно начать взаимодействовать и завершить все процедуры по продлению договора до истечения срока его действия в начале февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.
Ранее группа из 27 экспертов из разных организаций, в числе которых Arms Control Association, Campaign for Peace Disarmament and Common Security и Nuclear Weapons Working Group Chairman, призвала Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией на пять лет.
"Байден и его соратники, очевидно, уделяют приоритетное внимание продлению договора СНВ-3, поскольку они понимают важность сохранения последней опоры существующего между Россией и США режима контроля над ядерными вооружениями", - заявил эксперт.
По его словам, если ДСНВ можно будет продлить на максимально допустимый срок, то есть на пять лет, то это даст Вашингтону и Москве драгоценное время для переговоров о последующем соглашении для дальнейшего продвижения контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности.
"После того как Байден придет к власти в январе, оба правительства должны незамедлительно начать сотрудничать и ускорить свои внутренние политические и правовые процедуры, чтобы обеспечить продление договора до истечения срока его действия в начале февраля", - подчеркнул он.
Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп
поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.