https://ria.ru/20201126/shutki-1586428776.html
В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках
В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:17
2020-11-26T13:17
2020-11-26T13:17
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на результаты исследования компании ESET сообщили, что три четверти пользователей российского сегмента интернета предпочитают не публиковать политические шутки, а каждый десятый респондент боится преследований за это."Неуместный вопрос", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, что могли бы посоветовать таким пользователям в Кремле - воздержаться от шуток про политику, шутить аккуратно или не затрагивать какие-то определенные темы.Его также попросили уточнить, с чем, как считают в Кремле, связана такая обеспокоенность пользователей и насколько она обоснованна."Мы никак не считаем. Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам неизвестна", - ответил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20201125/krivonogikh-1586240890.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_15d356d7dbdabb81c2dfccb55cfed8d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на результаты исследования компании ESET сообщили, что три четверти пользователей российского сегмента интернета предпочитают не публиковать политические шутки, а каждый десятый респондент боится преследований за это.
"Неуместный вопрос", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, что могли бы посоветовать таким пользователям в Кремле - воздержаться от шуток про политику, шутить аккуратно или не затрагивать какие-то определенные темы.
Его также попросили уточнить, с чем, как считают в Кремле, связана такая обеспокоенность пользователей и насколько она обоснованна.
"Мы никак не считаем. Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам неизвестна", - ответил пресс-секретарь президента.