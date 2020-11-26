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В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках

В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:17

2020-11-26T13:17

2020-11-26T13:17

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на результаты исследования компании ESET сообщили, что три четверти пользователей российского сегмента интернета предпочитают не публиковать политические шутки, а каждый десятый респондент боится преследований за это."Неуместный вопрос", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, что могли бы посоветовать таким пользователям в Кремле - воздержаться от шуток про политику, шутить аккуратно или не затрагивать какие-то определенные темы.Его также попросили уточнить, с чем, как считают в Кремле, связана такая обеспокоенность пользователей и насколько она обоснованна."Мы никак не считаем. Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам неизвестна", - ответил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20201125/krivonogikh-1586240890.html

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дмитрий песков, общество