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В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках
В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:17
2020-11-26T13:17
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на результаты исследования компании ESET сообщили, что три четверти пользователей российского сегмента интернета предпочитают не публиковать политические шутки, а каждый десятый респондент боится преследований за это."Неуместный вопрос", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, что могли бы посоветовать таким пользователям в Кремле - воздержаться от шуток про политику, шутить аккуратно или не затрагивать какие-то определенные темы.Его также попросили уточнить, с чем, как считают в Кремле, связана такая обеспокоенность пользователей и насколько она обоснованна."Мы никак не считаем. Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам неизвестна", - ответил пресс-секретарь президента.
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дмитрий песков, общество

В Кремле сочли неуместным вопрос о допустимых политических шутках

13:17 26.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос о том, на какие политические темы в России можно шутить, а какие не стоит затрагивать.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на результаты исследования компании ESET сообщили, что три четверти пользователей российского сегмента интернета предпочитают не публиковать политические шутки, а каждый десятый респондент боится преследований за это.
"Неуместный вопрос", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, что могли бы посоветовать таким пользователям в Кремле - воздержаться от шуток про политику, шутить аккуратно или не затрагивать какие-то определенные темы.
Его также попросили уточнить, с чем, как считают в Кремле, связана такая обеспокоенность пользователей и насколько она обоснованна.
"Мы никак не считаем. Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам неизвестна", - ответил пресс-секретарь президента.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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