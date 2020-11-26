https://ria.ru/20201126/shtrafy-1586434477.html

В Подмосковье взыскали более 220 миллионов рублей штрафов по борщевику

В Подмосковье взыскали более 220 миллионов рублей штрафов по борщевику

Почти 5,5 тысяч дел рассмотрели административные комиссии городских округов Подмосковья по борщевику с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:35

2020-11-26T13:35

2020-11-26T13:35

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

солнечногорск

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Почти 5,5 тысяч дел рассмотрели административные комиссии городских округов Подмосковья по борщевику с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."Решением комиссий наложены штрафы на правообладателей более 2300 земельных участков на сумму свыше 221 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Лидерами антирейтинга по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин, где штрафы составили 43 миллиона рублей, Солнечногорск – 38,9 миллионов рублей и Егорьевск – 29,3 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/borschevik-1577781245.html

егорьевск

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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егорьевск, московская область (подмосковье), солнечногорск