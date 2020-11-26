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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201126/shtrafy-1586434477.html
В Подмосковье взыскали более 220 миллионов рублей штрафов по борщевику
В Подмосковье взыскали более 220 миллионов рублей штрафов по борщевику
Почти 5,5 тысяч дел рассмотрели административные комиссии городских округов Подмосковья по борщевику с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:35
2020-11-26T13:35
новости подмосковья
егорьевск
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Почти 5,5 тысяч дел рассмотрели административные комиссии городских округов Подмосковья по борщевику с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области."Решением комиссий наложены штрафы на правообладателей более 2300 земельных участков на сумму свыше 221 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.Лидерами антирейтинга по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин, где штрафы составили 43 миллиона рублей, Солнечногорск – 38,9 миллионов рублей и Егорьевск – 29,3 миллионов рублей.
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егорьевск, московская область (подмосковье), солнечногорск

В Подмосковье взыскали более 220 миллионов рублей штрафов по борщевику

13:35 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Почти 5,5 тысяч дел рассмотрели административные комиссии городских округов Подмосковья по борщевику с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
"Решением комиссий наложены штрафы на правообладателей более 2300 земельных участков на сумму свыше 221 миллиона рублей", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
Заросли борщевика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:45
Сумма выписанных штрафов за-за борщевика в Подмосковье выросла в 2,5 раза
Лидерами антирейтинга по суммам начисленных штрафов стали городские округа Клин, где штрафы составили 43 миллиона рублей, Солнечногорск – 38,9 миллионов рублей и Егорьевск – 29,3 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяЕгорьевскМосковская область (Подмосковье)Солнечногорск
 
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