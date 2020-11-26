https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html

На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник

На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник

Восьмилетний школьник, пострадавший от ножа одноклассника, нуждается в донорской крови, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:46

2020-11-26T09:46

2020-11-26T09:46

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, пострадавший от ножа одноклассника, нуждается в донорской крови, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска."Пострадавшему от ножевых ранений 8-летнему южносахалинцу нужна донорская кровь. На станции переливания крови ждут горожан с любой группой и резусом. Ребенку нужна третья положительная. При сдаче необходимо указать, что кровь для Ильи Викторовича Гаврилова", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.

https://ria.ru/20201112/shkola-1584293523.html

https://ria.ru/20201113/ulyanovsk-1584431121.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия