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На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
Восьмилетний школьник, пострадавший от ножа одноклассника, нуждается в донорской крови, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:46
2020-11-26T09:46
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, пострадавший от ножа одноклассника, нуждается в донорской крови, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска."Пострадавшему от ножевых ранений 8-летнему южносахалинцу нужна донорская кровь. На станции переливания крови ждут горожан с любой группой и резусом. Ребенку нужна третья положительная. При сдаче необходимо указать, что кровь для Ильи Викторовича Гаврилова", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
https://ria.ru/20201112/shkola-1584293523.html
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южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник

09:46 26.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, пострадавший от ножа одноклассника, нуждается в донорской крови, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.
"Пострадавшему от ножевых ранений 8-летнему южносахалинцу нужна донорская кровь. На станции переливания крови ждут горожан с любой группой и резусом. Ребенку нужна третья положительная. При сдаче необходимо указать, что кровь для Ильи Викторовича Гаврилова", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанес не менее четырех ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
По данному факту проверку организовала прокуратура. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
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