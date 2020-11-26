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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201126/shapsha-1586490307.html
Пандемия не помешала строительной отрасли Калужской области, заявил Шапша
Пандемия не помешала строительной отрасли Калужской области, заявил Шапша
Строительная отрасль Калужской области, несмотря на пандемию, готова выполнить плановые показатели, на данный момент выполнено 86,5%, заявил губернатор региона... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:50
2020-11-26T17:50
калужская область
владислав шапша
калужская область
экономика
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КАЛУГА, 26 ноя – РИА Новости. Строительная отрасль Калужской области, несмотря на пандемию, готова выполнить плановые показатели, на данный момент выполнено 86,5%, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Строительная отрасль нашего региона, несмотря на сложности этого непростого года, работает ритмично. У нас есть все основания рассчитывать, что плановый показатель года, а это 732 тысячи квадратных метров, будет достигнут. За 10 месяцев процент выполнения составляет 86,5. Идем с опережением прошлогоднего показателя на 21%, - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в области завершается строительство еще 12 многоквартирных домов суммарной площадью 112 тысяч квадратных метров."Антикризисные меры, принятые правительством РФ, в буквальном смысле спасли отрасль. Спрос на жилье стимулируется ипотечным кредитованием. За 10 месяцев прирост по количеству займов в нашей области составил 15%", - подчеркнул губернатор. Третья часть многоквартирных жилых домов строится в регионе с использованием механизма проектного финансирования. Число открытых эскроу-счетов за год выросло втрое.По словам Владислава Шапши, большое подспорье для региона - федеральная программа "Стимул", по которой есть возможность строить социальные объекты, дороги, инженерные сети. Федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей направлены на строительство девяти социально значимых объектов.
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владислав шапша, калужская область, экономика

Пандемия не помешала строительной отрасли Калужской области, заявил Шапша

17:50 26.11.2020
 
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
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КАЛУГА, 26 ноя – РИА Новости. Строительная отрасль Калужской области, несмотря на пандемию, готова выполнить плановые показатели, на данный момент выполнено 86,5%, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
"Строительная отрасль нашего региона, несмотря на сложности этого непростого года, работает ритмично. У нас есть все основания рассчитывать, что плановый показатель года, а это 732 тысячи квадратных метров, будет достигнут. За 10 месяцев процент выполнения составляет 86,5. Идем с опережением прошлогоднего показателя на 21%, - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в области завершается строительство еще 12 многоквартирных домов суммарной площадью 112 тысяч квадратных метров.
"Антикризисные меры, принятые правительством РФ, в буквальном смысле спасли отрасль. Спрос на жилье стимулируется ипотечным кредитованием. За 10 месяцев прирост по количеству займов в нашей области составил 15%", - подчеркнул губернатор. Третья часть многоквартирных жилых домов строится в регионе с использованием механизма проектного финансирования. Число открытых эскроу-счетов за год выросло втрое.
По словам Владислава Шапши, большое подспорье для региона - федеральная программа "Стимул", по которой есть возможность строить социальные объекты, дороги, инженерные сети. Федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей направлены на строительство девяти социально значимых объектов.
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 18:26Калужская область
Калужская область будет развивать промышленный туризм при поддержке АСИ
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьЭкономика
 
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