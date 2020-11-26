https://ria.ru/20201126/shapsha-1586490307.html

Пандемия не помешала строительной отрасли Калужской области, заявил Шапша

Пандемия не помешала строительной отрасли Калужской области, заявил Шапша

Строительная отрасль Калужской области, несмотря на пандемию, готова выполнить плановые показатели, на данный момент выполнено 86,5%, заявил губернатор региона... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:50

2020-11-26T17:50

2020-11-26T17:50

калужская область

владислав шапша

калужская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:97:1365:865_1400x0_80_0_0_8b129c34d5488ce6ac4fd4da4e364b6f.jpg

КАЛУГА, 26 ноя – РИА Новости. Строительная отрасль Калужской области, несмотря на пандемию, готова выполнить плановые показатели, на данный момент выполнено 86,5%, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Строительная отрасль нашего региона, несмотря на сложности этого непростого года, работает ритмично. У нас есть все основания рассчитывать, что плановый показатель года, а это 732 тысячи квадратных метров, будет достигнут. За 10 месяцев процент выполнения составляет 86,5. Идем с опережением прошлогоднего показателя на 21%, - написал Шапша в своем Telegram-канале.Он рассказал, что в области завершается строительство еще 12 многоквартирных домов суммарной площадью 112 тысяч квадратных метров."Антикризисные меры, принятые правительством РФ, в буквальном смысле спасли отрасль. Спрос на жилье стимулируется ипотечным кредитованием. За 10 месяцев прирост по количеству займов в нашей области составил 15%", - подчеркнул губернатор. Третья часть многоквартирных жилых домов строится в регионе с использованием механизма проектного финансирования. Число открытых эскроу-счетов за год выросло втрое.По словам Владислава Шапши, большое подспорье для региона - федеральная программа "Стимул", по которой есть возможность строить социальные объекты, дороги, инженерные сети. Федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей направлены на строительство девяти социально значимых объектов.

https://ria.ru/20201111/turizm-1584168659.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, экономика