https://ria.ru/20201126/sakhalin-1586235753.html

На Сахалине развернут производство уникальных сыров

На Сахалине развернут производство уникальных сыров

Жительница Южно-Сахалинска Мария Федорова смогла превратить свое хобби — изготовление мягких сыров — в доходный бизнес. Спустя некоторое время она приняла... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T12:12

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница Южно-Сахалинска Мария Федорова смогла превратить свое хобби — изготовление мягких сыров — в доходный бизнес. Спустя некоторое время она приняла решение расширять свое дело, которое дало повод для создания инвестиционной площадки для региональных предпринимателей. О том, как Мария развивала свой бизнес и почему выпуск сыра важен для острова, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.Мария Федорова занялась производством сыра более трех лет назад. Однако ее дело не сразу пошло в гору. Пришлось приложить много усилий, чтобы арендовать помещение, закупить сырье и оборудование, отработать технологию и найти покупателей. В настоящее время сыроварня в день перерабатывает 250 литров свежего козьего или коровьего молока, закупленного у местных фермеров. Получается порядка 20-25 килограммов сыра. В ассортименте около 60 видов твердых и мягких сыров, сыры с белой и голубой плесенью. Уже сейчас предприниматель намерена увеличить объем выпускаемой продукции в полтора-два раза за счет переноса производства на новую инвестиционную площадку.Производство оказалось выгодным не только для Федоровой, но и для представителей сельского хозяйства региона.Поскольку количество ценителей вкуса крафтовых сыров ежедневно растет, было принято решение перенести производство на базу агропромышленного парка, где в настоящее время начато формирование инвестиционной площадки. По словам Андрея Медведева, гендиректора АО "Корпорация развития Сахалинской области", вскоре резиденты агропарка смогут воспользоваться офисными и производственными помещениями, отвечающими всем санитарным требованиям. Кроме того, на территории парка будут возведены мультитемпературный складской комплекс, лаборатория и торгово-выставочный центр. Здесь будут созданы все условия для производства качественных продуктов для жителей области.Также известно, что резиденты агропромышленного парка смогут воспользоваться различными льготами, в том числе предусмотренными для территории опережающего социально-экономического развития "Южная".

https://ria.ru/20201123/elektrozapravka-1585814194.html

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хорошие новости, южно-сахалинск, сахалинская область, бизнес