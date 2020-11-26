Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201126/sakhalin-1586235753.html
На Сахалине развернут производство уникальных сыров
На Сахалине развернут производство уникальных сыров
Жительница Южно-Сахалинска Мария Федорова смогла превратить свое хобби — изготовление мягких сыров — в доходный бизнес. Спустя некоторое время она приняла... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T08:00
2020-11-26T12:12
хорошие новости
хорошие новости
южно-сахалинск
сахалинская область
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586234360_0:89:1500:933_1400x0_80_0_0_69f1618ba4e8d61df7931f312b8131d0.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница Южно-Сахалинска Мария Федорова смогла превратить свое хобби — изготовление мягких сыров — в доходный бизнес. Спустя некоторое время она приняла решение расширять свое дело, которое дало повод для создания инвестиционной площадки для региональных предпринимателей. О том, как Мария развивала свой бизнес и почему выпуск сыра важен для острова, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.Мария Федорова занялась производством сыра более трех лет назад. Однако ее дело не сразу пошло в гору. Пришлось приложить много усилий, чтобы арендовать помещение, закупить сырье и оборудование, отработать технологию и найти покупателей. В настоящее время сыроварня в день перерабатывает 250 литров свежего козьего или коровьего молока, закупленного у местных фермеров. Получается порядка 20-25 килограммов сыра. В ассортименте около 60 видов твердых и мягких сыров, сыры с белой и голубой плесенью. Уже сейчас предприниматель намерена увеличить объем выпускаемой продукции в полтора-два раза за счет переноса производства на новую инвестиционную площадку.Производство оказалось выгодным не только для Федоровой, но и для представителей сельского хозяйства региона.Поскольку количество ценителей вкуса крафтовых сыров ежедневно растет, было принято решение перенести производство на базу агропромышленного парка, где в настоящее время начато формирование инвестиционной площадки. По словам Андрея Медведева, гендиректора АО "Корпорация развития Сахалинской области", вскоре резиденты агропарка смогут воспользоваться офисными и производственными помещениями, отвечающими всем санитарным требованиям. Кроме того, на территории парка будут возведены мультитемпературный складской комплекс, лаборатория и торгово-выставочный центр. Здесь будут созданы все условия для производства качественных продуктов для жителей области.Также известно, что резиденты агропромышленного парка смогут воспользоваться различными льготами, в том числе предусмотренными для территории опережающего социально-экономического развития "Южная".
https://ria.ru/20201123/elektrozapravka-1585814194.html
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586234360_91:0:1500:1057_1400x0_80_0_0_0ff65f958c3fe59f935e38762af868f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, южно-сахалинск, сахалинская область, бизнес

На Сахалине развернут производство уникальных сыров

08:00 26.11.2020 (обновлено: 12:12 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаГотовый сыр на сырном производстве
Готовый сыр на сырном производстве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница Южно-Сахалинска Мария Федорова смогла превратить свое хобби — изготовление мягких сыров — в доходный бизнес. Спустя некоторое время она приняла решение расширять свое дело, которое дало повод для создания инвестиционной площадки для региональных предпринимателей. О том, как Мария развивала свой бизнес и почему выпуск сыра важен для острова, рассказали в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Сахалинской области.
Мария Федорова занялась производством сыра более трех лет назад. Однако ее дело не сразу пошло в гору. Пришлось приложить много усилий, чтобы арендовать помещение, закупить сырье и оборудование, отработать технологию и найти покупателей. В настоящее время сыроварня в день перерабатывает 250 литров свежего козьего или коровьего молока, закупленного у местных фермеров. Получается порядка 20-25 килограммов сыра. В ассортименте около 60 видов твердых и мягких сыров, сыры с белой и голубой плесенью. Уже сейчас предприниматель намерена увеличить объем выпускаемой продукции в полтора-два раза за счет переноса производства на новую инвестиционную площадку.
В Южно-Сахалинске на парковке кинотеатра открыли зарядную станцию для электрокаров - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 08:00Хорошие новости
На Сахалине можно зарядить электрокар во время киносеанса
Производство оказалось выгодным не только для Федоровой, но и для представителей сельского хозяйства региона.

"Выпуск сыра — показатель того, что в нашем регионе развивается сельское хозяйство, которое дает качественное молоко, внедряется глубокая переработка продукции животноводства, растет культура производства. Важно также, что пищевики не только вносят большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности островного региона, но и расширяют ассортимент", — считает председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Поскольку количество ценителей вкуса крафтовых сыров ежедневно растет, было принято решение перенести производство на базу агропромышленного парка, где в настоящее время начато формирование инвестиционной площадки. По словам Андрея Медведева, гендиректора АО "Корпорация развития Сахалинской области", вскоре резиденты агропарка смогут воспользоваться офисными и производственными помещениями, отвечающими всем санитарным требованиям. Кроме того, на территории парка будут возведены мультитемпературный складской комплекс, лаборатория и торгово-выставочный центр. Здесь будут созданы все условия для производства качественных продуктов для жителей области.
Также известно, что резиденты агропромышленного парка смогут воспользоваться различными льготами, в том числе предусмотренными для территории опережающего социально-экономического развития "Южная".
 
Хорошие новостиХорошие новостиЮжно-СахалинскСахалинская областьБизнес
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния