https://ria.ru/20201126/rosgidromet-1586362823.html
СП раскритиковала реализацию проекта по техперевооружению Росгидромета
СП раскритиковала реализацию проекта по техперевооружению Росгидромета
Счетная палата обнаружила ряд недостатков в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета, в частности отставание РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:30
2020-11-26T00:30
2020-11-26T00:30
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
счетная палата рф
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Счетная палата обнаружила ряд недостатков в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета, в частности отставание от установленных сроков реализации, удорожание почти на треть и низкий уровень освоения выделенных средств, говорится в сообщении контрольного ведомства.Проект стартовал в 2014 году в рамках соглашения о займе между Россией и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и должен был завершиться в 2018 году, однако затем был продлен до конца 2021 года. Счетная палата считает, что сроки снова могут сдвинуться.Отмечается, что пролонгация, в свою очередь, может привести к удорожанию проекта при том, что его цена с начала реализации и так уже выросла почти на треть. Первоначально общая стоимость проекта составляла 139,5 миллиона долларов, из них 60 миллионов – заем МБРР и 79,5 миллиона – софинансирование из бюджета РФ. "Затем за счет дополнительных средств российской стороны сумма увеличилась до 180,6 миллиона долларов, а доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме средств увеличилась почти на 10 п.п. – до 66,8%", - добавляет ведомство.При этом бюджет проекта ежегодно исполнялся не в полном объеме. В результате на специальном выделенном счете ежегодно оставались неиспользованными средства федерального бюджета в объемах, значительно превышающих необходимый уровень софинансирования. "Каждый год эта сумма достигала несколько сот миллионов рублей. Например, на 1 января 2020 года остаток составлял 466,2 миллиона рублей", - указал аудитор.Всего за период 2014-2019 годов фактические расходы по проекту составили 107,1 миллиона долларов, или 59,3% всего бюджета. Проверка также выявила недостатки при формировании бюджета проекта. В частности, она показала, что его подготовка и согласование занимали у комитета по управлению проектом до 9 месяцев с даты утверждения федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
https://realty.ria.ru/20201119/dolgostroy-1585068522.html
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), счетная палата рф, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Счетная палата
обнаружила ряд недостатков в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета
, в частности отставание от установленных сроков реализации, удорожание почти на треть и низкий уровень освоения выделенных средств, говорится в сообщении контрольного ведомства.
Проект стартовал в 2014 году в рамках соглашения о займе между Россией и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и должен был завершиться в 2018 году, однако затем был продлен до конца 2021 года. Счетная палата считает, что сроки снова могут сдвинуться.
"Существует риск фактического неисполнения мероприятий проекта до даты закрытия займа по 6 контрактам, что вновь потребует продления срока реализации проекта. Проект реализуется с отставанием от установленных сроков, в том числе, по причине систематического неисполнения планов закупок, что отрицательно отражается на его эффективности и результативности", - сообщил аудитор Алексей Саватюгин
.
Отмечается, что пролонгация, в свою очередь, может привести к удорожанию проекта при том, что его цена с начала реализации и так уже выросла почти на треть. Первоначально общая стоимость проекта составляла 139,5 миллиона долларов, из них 60 миллионов – заем МБРР и 79,5 миллиона – софинансирование из бюджета РФ. "Затем за счет дополнительных средств российской стороны сумма увеличилась до 180,6 миллиона долларов, а доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме средств увеличилась почти на 10 п.п. – до 66,8%", - добавляет ведомство.
При этом бюджет проекта ежегодно исполнялся не в полном объеме. В результате на специальном выделенном счете ежегодно оставались неиспользованными средства федерального бюджета в объемах, значительно превышающих необходимый уровень софинансирования. "Каждый год эта сумма достигала несколько сот миллионов рублей. Например, на 1 января 2020 года остаток составлял 466,2 миллиона рублей", - указал аудитор.
Всего за период 2014-2019 годов фактические расходы по проекту составили 107,1 миллиона долларов, или 59,3% всего бюджета. Проверка также выявила недостатки при формировании бюджета проекта. В частности, она показала, что его подготовка и согласование занимали у комитета по управлению проектом до 9 месяцев с даты утверждения федерального бюджета на соответствующий финансовый год.