https://ria.ru/20201126/rosgidromet-1586362823.html

СП раскритиковала реализацию проекта по техперевооружению Росгидромета

СП раскритиковала реализацию проекта по техперевооружению Росгидромета

Счетная палата обнаружила ряд недостатков в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета, в частности отставание РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:30

2020-11-26T00:30

2020-11-26T00:30

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Счетная палата обнаружила ряд недостатков в ходе проверки проекта по модернизации и техническому перевооружению организаций Росгидромета, в частности отставание от установленных сроков реализации, удорожание почти на треть и низкий уровень освоения выделенных средств, говорится в сообщении контрольного ведомства.Проект стартовал в 2014 году в рамках соглашения о займе между Россией и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и должен был завершиться в 2018 году, однако затем был продлен до конца 2021 года. Счетная палата считает, что сроки снова могут сдвинуться.Отмечается, что пролонгация, в свою очередь, может привести к удорожанию проекта при том, что его цена с начала реализации и так уже выросла почти на треть. Первоначально общая стоимость проекта составляла 139,5 миллиона долларов, из них 60 миллионов – заем МБРР и 79,5 миллиона – софинансирование из бюджета РФ. "Затем за счет дополнительных средств российской стороны сумма увеличилась до 180,6 миллиона долларов, а доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме средств увеличилась почти на 10 п.п. – до 66,8%", - добавляет ведомство.При этом бюджет проекта ежегодно исполнялся не в полном объеме. В результате на специальном выделенном счете ежегодно оставались неиспользованными средства федерального бюджета в объемах, значительно превышающих необходимый уровень софинансирования. "Каждый год эта сумма достигала несколько сот миллионов рублей. Например, на 1 января 2020 года остаток составлял 466,2 миллиона рублей", - указал аудитор.Всего за период 2014-2019 годов фактические расходы по проекту составили 107,1 миллиона долларов, или 59,3% всего бюджета. Проверка также выявила недостатки при формировании бюджета проекта. В частности, она показала, что его подготовка и согласование занимали у комитета по управлению проектом до 9 месяцев с даты утверждения федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

https://realty.ria.ru/20201119/dolgostroy-1585068522.html

https://ria.ru/20201118/raskhody-1585124895.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), счетная палата рф, общество