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Центр патологии речи открылся в Московской области
Центр патологии речи открылся в Московской области
Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:55
2020-11-26T14:55
2020-11-26T14:55
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Основной задачей центра станет коррекция проблем речевого развития у детей. "Это первый подобный центр в Подмосковье. Ребенку проводится комплексная диагностика, позволяющая выявить причину возникновения таких нарушений. Это могут быть неврологические заболевания, нарушения слуха и множество других причин", - рассказала главный внештатный педиатр областного Минздрава Нисо Одинаева.По ее словам, лечение в Центре проводится бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача в детской поликлинике по месту жительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kot-1586447716.html
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