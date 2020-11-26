https://ria.ru/20201126/rech-1586450995.html

Центр патологии речи открылся в Московской области

Центр патологии речи открылся в Московской области

Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:55

2020-11-26T14:55

2020-11-26T14:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Основной задачей центра станет коррекция проблем речевого развития у детей. "Это первый подобный центр в Подмосковье. Ребенку проводится комплексная диагностика, позволяющая выявить причину возникновения таких нарушений. Это могут быть неврологические заболевания, нарушения слуха и множество других причин", - рассказала главный внештатный педиатр областного Минздрава Нисо Одинаева.По ее словам, лечение в Центре проводится бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача в детской поликлинике по месту жительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kot-1586447716.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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московская область (подмосковье), мытищи