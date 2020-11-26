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Центр патологии речи открылся в Московской области
Центр патологии речи открылся в Московской области
Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:55
2020-11-26T14:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Основной задачей центра станет коррекция проблем речевого развития у детей. "Это первый подобный центр в Подмосковье. Ребенку проводится комплексная диагностика, позволяющая выявить причину возникновения таких нарушений. Это могут быть неврологические заболевания, нарушения слуха и множество других причин", - рассказала главный внештатный педиатр областного Минздрава Нисо Одинаева.По ее словам, лечение в Центре проводится бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача в детской поликлинике по месту жительства.
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московская область (подмосковье), мытищи

Центр патологии речи открылся в Московской области

14:55 26.11.2020
 
© Фото : пресс-служба Министерства Здравоохранения Московской области Центр патологии речи и нейрореабилитации заработал в Подмосковье
Центр патологии речи и нейрореабилитации заработал в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : пресс-служба Министерства Здравоохранения Московской области
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Центр патологии речи и нейрореабилитации открыли в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Основной задачей центра станет коррекция проблем речевого развития у детей.
"Это первый подобный центр в Подмосковье. Ребенку проводится комплексная диагностика, позволяющая выявить причину возникновения таких нарушений. Это могут быть неврологические заболевания, нарушения слуха и множество других причин", - рассказала главный внештатный педиатр областного Минздрава Нисо Одинаева.
По ее словам, лечение в Центре проводится бесплатно, по полису ОМС. Для этого необходимо получить направление у лечащего врача в детской поликлинике по месту жительства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
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