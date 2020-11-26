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"Росатом" оценил стоимость реабилитации площадки в Усолье-Сибирском
"Росатом" оценил стоимость реабилитации площадки в Усолье-Сибирском
Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском на 2021-2024 годы составляет около 48,5 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T21:07
2020-11-26T21:07
алексей лихачев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
усолье-сибирское
общество
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САРОВ (Нижегородская область), 26 ноя - РИА Новости. Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском на 2021-2024 годы составляет около 48,5 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."У нас есть договоренности с правительством по финансированию за счет национального проекта "Экология". Общий объем работ - примерно 48,5 миллиардов рублей", - сказал Лихачев в четверг на совещании по Усолью-Сибирскому, которое провел президент России Владимир Путин.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
https://ria.ru/20201126/usole-sibirskoe-1586520864.html
https://ria.ru/20200925/usolekhimprom-1577769986.html
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алексей лихачев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, усолье-сибирское, общество

"Росатом" оценил стоимость реабилитации площадки в Усолье-Сибирском

21:07 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаброшенное предприятие "Усольехимпром"
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРОВ (Нижегородская область), 26 ноя - РИА Новости. Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском на 2021-2024 годы составляет около 48,5 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"У нас есть договоренности с правительством по финансированию за счет национального проекта "Экология". Общий объем работ - примерно 48,5 миллиардов рублей", - сказал Лихачев в четверг на совещании по Усолью-Сибирскому, которое провел президент России Владимир Путин.
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В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.
Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Летом этого года Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
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Алексей ЛихачевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинУсолье-СибирскоеОбщество
 
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