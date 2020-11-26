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Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко о проблеме радиации
Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко о проблеме радиации
1 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, 1-го заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО на тему: "Нормы радиационной безопасности – главный инструмент защиты работников отрасли и населения".
2020-11-26T10:22
2020-11-26T10:22
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Задать вопросУже 25 лет в России действует Федеральный закон о радиационной безопасности населения. Именно он обеспечивают законодательную основу для работы всех предприятий, связанных в той или иной степени с радиационной опасностью, а также сохраняет жизнь и здоровье граждан.Нужны ли новые законодательные изменения в этой сфере?&nbsp;Могут ли жители российских регионов быть уверены, что их жизням и здоровью не угрожает радиация?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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1
5
4.7
96
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Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко о проблеме радиации

10:22 26.11.2020
 
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1 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, 1-го заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО на тему: "Нормы радиационной безопасности – главный инструмент защиты работников отрасли и населения".
Задать вопрос

Уже 25 лет в России действует Федеральный закон о радиационной безопасности населения. Именно он обеспечивают законодательную основу для работы всех предприятий, связанных в той или иной степени с радиационной опасностью, а также сохраняет жизнь и здоровье граждан.
Нужны ли новые законодательные изменения в этой сфере? Могут ли жители российских регионов быть уверены, что их жизням и здоровью не угрожает радиация?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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