Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко о проблеме радиации
1 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, 1-го заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО на тему: "Нормы радиационной безопасности – главный инструмент защиты работников отрасли и населения".
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Уже 25 лет в России действует Федеральный закон о радиационной безопасности населения. Именно он обеспечивают законодательную основу для работы всех предприятий, связанных в той или иной степени с радиационной опасностью, а также сохраняет жизнь и здоровье граждан.
Нужны ли новые законодательные изменения в этой сфере? Могут ли жители российских регионов быть уверены, что их жизням и здоровью не угрожает радиация?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Уже 25 лет в России действует Федеральный закон о радиационной безопасности населения. Именно он обеспечивают законодательную основу для работы всех предприятий, связанных в той или иной степени с радиационной опасностью, а также сохраняет жизнь и здоровье граждан.
Нужны ли новые законодательные изменения в этой сфере? Могут ли жители российских регионов быть уверены, что их жизням и здоровью не угрожает радиация?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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