https://ria.ru/20201126/radiatsiya-1586392945.html

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко о проблеме радиации

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко о проблеме радиации

1 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, 1-го заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО на тему: "Нормы радиационной безопасности – главный инструмент защиты работников отрасли и населения".

2020-11-26T10:22

2020-11-26T10:22

2020-11-26T10:22

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Задать вопросУже 25 лет в России действует Федеральный закон о радиационной безопасности населения. Именно он обеспечивают законодательную основу для работы всех предприятий, связанных в той или иной степени с радиационной опасностью, а также сохраняет жизнь и здоровье граждан.Нужны ли новые законодательные изменения в этой сфере? Могут ли жители российских регионов быть уверены, что их жизням и здоровью не угрожает радиация?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы