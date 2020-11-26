https://ria.ru/20201126/putin-1586403000.html

Путин поручил доложить об участии РСПП в совете по COVID-19

Путин поручил доложить об участии РСПП в совете по COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие представителей Российского союза промышленников и предпринимателей в деятельности... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:17

2020-11-26T11:17

2020-11-26T11:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585595021_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9a8a420b04fb9f267b53e9e11ef5293.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие представителей Российского союза промышленников и предпринимателей в деятельности координационного совета по борьбе с коронавирусом, до 1 декабря представить доклад, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с членами правления РСПП."Правительству Российской Федерации: обеспечить участие представителей общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" в деятельности координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2020 года", - говорится в документе.Также Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании механизма, обеспечивающего обсуждение с представителями предпринимательского сообщества проектов федеральных законов, которыми предусматривается внесение изменений в законодательство РФ о налогах и сборах.Доклад на эту тему глава государства поручил представить до 15 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201126/putin-1586401177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика