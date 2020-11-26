https://ria.ru/20201126/putin-1586403000.html
Путин поручил доложить об участии РСПП в совете по COVID-19
Путин поручил доложить об участии РСПП в совете по COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие представителей Российского союза промышленников и предпринимателей в деятельности... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:17
2020-11-26T11:17
2020-11-26T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить участие представителей Российского союза промышленников и предпринимателей в деятельности координационного совета по борьбе с коронавирусом, до 1 декабря представить доклад, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с членами правления РСПП."Правительству Российской Федерации: обеспечить участие представителей общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" в деятельности координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2020 года", - говорится в документе.Также Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании механизма, обеспечивающего обсуждение с представителями предпринимательского сообщества проектов федеральных законов, которыми предусматривается внесение изменений в законодательство РФ о налогах и сборах.Доклад на эту тему глава государства поручил представить до 15 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201126/putin-1586401177.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика