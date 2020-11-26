https://ria.ru/20201126/putin-1586401177.html

Путин поручил рассмотреть предложения РСПП по уголовному законодательству

Путин поручил рассмотреть предложения РСПП по уголовному законодательству

Президент России Владимир Путин поручил рабочей группе по анализу правоприменения в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Российского союза... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:08

2020-11-26T11:08

2020-11-26T11:08

антон вайно

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рабочей группе по анализу правоприменения в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ и до 15 января доложить о результатах.Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами правления РСПП, которая состоялась 21 октября. Документ опубликован на сайте Кремля."Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Доклад о реализации этого пункта поручений должен быть представлен до 15 января 2021 года, ответственными назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и президент РСПП Александр Шохин.

https://ria.ru/20201022/rspp-1580984260.html

https://ria.ru/20200720/1574606200.html

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антон вайно, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, общество