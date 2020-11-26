Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/putin-1586401177.html
Путин поручил рассмотреть предложения РСПП по уголовному законодательству
Путин поручил рассмотреть предложения РСПП по уголовному законодательству
Президент России Владимир Путин поручил рабочей группе по анализу правоприменения в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Российского союза... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:08
2020-11-26T11:08
антон вайно
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_0:0:3208:1806_1400x0_80_0_0_af7c75c37dc76cea0d018f497452db0a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рабочей группе по анализу правоприменения в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ и до 15 января доложить о результатах.Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами правления РСПП, которая состоялась 21 октября. Документ опубликован на сайте Кремля."Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.Доклад о реализации этого пункта поручений должен быть представлен до 15 января 2021 года, ответственными назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и президент РСПП Александр Шохин.
https://ria.ru/20201022/rspp-1580984260.html
https://ria.ru/20200720/1574606200.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_c27bac50615a437c18dcfcf270031af0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон вайно, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, общество

Путин поручил рассмотреть предложения РСПП по уголовному законодательству

11:08 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рабочей группе по анализу правоприменения в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ и до 15 января доложить о результатах.
Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами правления РСПП, которая состоялась 21 октября. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 13:15
Песков назвал темы, которые обсуждались на закрытой встрече Путина с РСПП
"Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации", - говорится в перечне поручений.
Доклад о реализации этого пункта поручений должен быть представлен до 15 января 2021 года, ответственными назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и президент РСПП Александр Шохин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 16:38
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
 
Антон ВайноРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния