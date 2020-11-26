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Путин поручил представить предложения о расширении применения ОС "Аврора"
Путин поручил представить предложения о расширении применения ОС "Аврора"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о расширении с 2022 года применения отечественной мобильной операционной... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:34
2020-11-26T10:59
михаил мишустин
ростелеком
михаил осеевский
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о расширении с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с ПАО "Ростелеком": обеспечить дальнейшее использование в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях технических устройств, функционирующих на основе отечественной мобильной операционной системы "Аврора" и закупленных для проведения в 2021 году Всероссийской переписи населения", - говорится в перечне поручений.Кроме того, Путин поручил представить предложения по расширению начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях.Срок исполнение поручений - 1 ноября 2021 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
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михаил мишустин, ростелеком, михаил осеевский, владимир путин, технологии, общество

Путин поручил представить предложения о расширении применения ОС "Аврора"

10:34 26.11.2020 (обновлено: 10:59 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о расширении с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с ПАО "Ростелеком": обеспечить дальнейшее использование в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях технических устройств, функционирующих на основе отечественной мобильной операционной системы "Аврора" и закупленных для проведения в 2021 году Всероссийской переписи населения", - говорится в перечне поручений.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.11.2019
1 ноября 2019, 18:15
Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
Кроме того, Путин поручил представить предложения по расширению начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях.
Срок исполнение поручений - 1 ноября 2021 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Павильон компании Huawei - РИА Новости, 1920, 21.06.2019
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Михаил МишустинРостелекомМихаил ОсеевскийВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
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