https://ria.ru/20201126/putin-1586395392.html

Путин поручил представить предложения о расширении применения ОС "Аврора"

Путин поручил представить предложения о расширении применения ОС "Аврора"

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о расширении с 2022 года применения отечественной мобильной операционной... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:34

2020-11-26T10:34

2020-11-26T10:59

михаил мишустин

ростелеком

михаил осеевский

владимир путин

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585595021_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f9a8a420b04fb9f267b53e9e11ef5293.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о расширении с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с ПАО "Ростелеком": обеспечить дальнейшее использование в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях технических устройств, функционирующих на основе отечественной мобильной операционной системы "Аврора" и закупленных для проведения в 2021 году Всероссийской переписи населения", - говорится в перечне поручений.Кроме того, Путин поручил представить предложения по расширению начиная с 2022 года применения отечественной мобильной операционной системы "Аврора", в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях.Срок исполнение поручений - 1 ноября 2021 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

https://ria.ru/20191101/1560505345.html

https://ria.ru/20190621/1555779158.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, ростелеком, михаил осеевский, владимир путин, технологии, общество