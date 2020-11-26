https://ria.ru/20201126/proizvodstvo-1586435198.html

Мощности производства жевательной резинки увеличат в Истре

Мощности производства жевательной резинки увеличат в Истре

Итальянско-нидерландская компания по выпуску жевательной резинки планирует увеличить мощности производства на заводе в городском округе Истра Московской... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:37

2020-11-26T13:37

2020-11-26T13:37

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

истра

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Итальянско-нидерландская компания по выпуску жевательной резинки планирует увеличить мощности производства на заводе в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Мощность увеличится на две тысячи тонн в год", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.Он уточнил, что плановый ввод в эксплуатацию – 2021 год, а инвестиции в проект составят 403 миллиона рублей.

https://ria.ru/20201124/farmatsevtika-1586081988.html

московская область (подмосковье)

истра

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андрей разин, московская область (подмосковье), истра