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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201126/proizvodstvo-1586435198.html
Мощности производства жевательной резинки увеличат в Истре
Мощности производства жевательной резинки увеличат в Истре
Итальянско-нидерландская компания по выпуску жевательной резинки планирует увеличить мощности производства на заводе в городском округе Истра Московской... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:37
2020-11-26T13:37
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Итальянско-нидерландская компания по выпуску жевательной резинки планирует увеличить мощности производства на заводе в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Мощность увеличится на две тысячи тонн в год", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.Он уточнил, что плановый ввод в эксплуатацию – 2021 год, а инвестиции в проект составят 403 миллиона рублей.
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андрей разин, московская область (подмосковье), истра

Мощности производства жевательной резинки увеличат в Истре

13:37 26.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПодушечки Dirol
Подушечки Dirol - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Итальянско-нидерландская компания по выпуску жевательной резинки планирует увеличить мощности производства на заводе в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Мощность увеличится на две тысячи тонн в год", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Производство лекарственных препаратов в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 14:01Новости Подмосковья
Фармпредприятие в Истре увеличит мощности производства
Он уточнил, что плановый ввод в эксплуатацию – 2021 год, а инвестиции в проект составят 403 миллиона рублей.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)Истра
 
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