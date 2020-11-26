https://ria.ru/20201126/proekt-1586490599.html

В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"

В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"

Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:49

2020-11-26T17:49

2020-11-26T17:49

республика татарстан

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1400x0_80_0_0_8591bf8ffbaa46f7abe806d78545c836.jpg

КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают организаторы.Проект инициирован министерством здравоохранения Татарстана и Казанским государственным медицинским университетом и реализуется при поддержке правительства республики.Планируется, что кроме специалистов системы здравоохранения, в проект будут приглашать общественных деятелей, медиаперсон, известных блогеров.Тема первого эфира – "Грудное вскармливание в приоритете". Участниками дискуссии станут заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и главный внештатный неонатолог минздрава республики, главный специалист по неонатологии городской клинической больницы N7 Казани Анна Бабинцева.Различные онлайн-проекты стали особо популярны в период пандемии коронавируса. Так, в Татарстане в конце марта был запущен проект онлайн-концертов популярных артистов республики "Айдадомой", действовало интеллектуальное деловое пространство "100% Татарстан" по ключевым темам стратегического развития республики, многие конференции и форумы проводились в формате онлайн, театры и музеи региона также запустили серии онлайн-проектов.

https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество