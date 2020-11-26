https://ria.ru/20201126/proekt-1586490599.html
В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"
В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"
Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:49
2020-11-26T17:49
2020-11-26T17:49
республика татарстан
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1400x0_80_0_0_8591bf8ffbaa46f7abe806d78545c836.jpg
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают организаторы.Проект инициирован министерством здравоохранения Татарстана и Казанским государственным медицинским университетом и реализуется при поддержке правительства республики.Планируется, что кроме специалистов системы здравоохранения, в проект будут приглашать общественных деятелей, медиаперсон, известных блогеров.Тема первого эфира – "Грудное вскармливание в приоритете". Участниками дискуссии станут заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и главный внештатный неонатолог минздрава республики, главный специалист по неонатологии городской клинической больницы N7 Казани Анна Бабинцева.Различные онлайн-проекты стали особо популярны в период пандемии коронавируса. Так, в Татарстане в конце марта был запущен проект онлайн-концертов популярных артистов республики "Айдадомой", действовало интеллектуальное деловое пространство "100% Татарстан" по ключевым темам стратегического развития республики, многие конференции и форумы проводились в формате онлайн, театры и музеи региона также запустили серии онлайн-проектов.
https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_103:0:2832:2047_1400x0_80_0_0_bef2d11e1f9431e4b7fb04f5ad8821a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости.
Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане
в четверг, сообщают организаторы.
Проект инициирован министерством здравоохранения Татарстана и Казанским государственным медицинским университетом и реализуется при поддержке правительства республики.
"Еженедельно на YouTube-канале "Здоровье просто" будут проводиться прямые эфиры на актуальные темы в сфере индивидуального и общественного здоровья. Каждый эфир будет посвящен определенной теме, где в формате живой дискуссий татарстанцы смогут обсудить ее с ведущим специалистом в области здравоохранения и представителем немедицинского сообщества", - говорится в сообщении.
Планируется, что кроме специалистов системы здравоохранения, в проект будут приглашать общественных деятелей, медиаперсон, известных блогеров.
Тема первого эфира – "Грудное вскармливание в приоритете". Участниками дискуссии станут заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и главный внештатный неонатолог минздрава республики, главный специалист по неонатологии городской клинической больницы N7 Казани
Анна Бабинцева.
Различные онлайн-проекты стали особо популярны в период пандемии коронавируса. Так, в Татарстане в конце марта был запущен проект онлайн-концертов популярных артистов республики "Айдадомой", действовало интеллектуальное деловое пространство "100% Татарстан" по ключевым темам стратегического развития республики, многие конференции и форумы проводились в формате онлайн, театры и музеи региона также запустили серии онлайн-проектов.