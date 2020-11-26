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Республика Татарстан
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В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"
В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"
Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:49
2020-11-26T17:49
республика татарстан
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают организаторы.Проект инициирован министерством здравоохранения Татарстана и Казанским государственным медицинским университетом и реализуется при поддержке правительства республики.Планируется, что кроме специалистов системы здравоохранения, в проект будут приглашать общественных деятелей, медиаперсон, известных блогеров.Тема первого эфира – "Грудное вскармливание в приоритете". Участниками дискуссии станут заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и главный внештатный неонатолог минздрава республики, главный специалист по неонатологии городской клинической больницы N7 Казани Анна Бабинцева.Различные онлайн-проекты стали особо популярны в период пандемии коронавируса. Так, в Татарстане в конце марта был запущен проект онлайн-концертов популярных артистов республики "Айдадомой", действовало интеллектуальное деловое пространство "100% Татарстан" по ключевым темам стратегического развития республики, многие конференции и форумы проводились в формате онлайн, театры и музеи региона также запустили серии онлайн-проектов.
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здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане стартовал новый онлайн-проект "Здоровье просто"

17:49 26.11.2020
 
© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Роман Кручинин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Новый онлайн-проект "Здоровье просто", в формате дискуссии рассказывающий об актуальных темах в сфере здоровья, стартует в Татарстане в четверг, сообщают организаторы.
Проект инициирован министерством здравоохранения Татарстана и Казанским государственным медицинским университетом и реализуется при поддержке правительства республики.

"Еженедельно на YouTube-канале "Здоровье просто" будут проводиться прямые эфиры на актуальные темы в сфере индивидуального и общественного здоровья. Каждый эфир будет посвящен определенной теме, где в формате живой дискуссий татарстанцы смогут обсудить ее с ведущим специалистом в области здравоохранения и представителем немедицинского сообщества", - говорится в сообщении.

Планируется, что кроме специалистов системы здравоохранения, в проект будут приглашать общественных деятелей, медиаперсон, известных блогеров.
Тема первого эфира – "Грудное вскармливание в приоритете". Участниками дискуссии станут заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и главный внештатный неонатолог минздрава республики, главный специалист по неонатологии городской клинической больницы N7 Казани Анна Бабинцева.
Различные онлайн-проекты стали особо популярны в период пандемии коронавируса. Так, в Татарстане в конце марта был запущен проект онлайн-концертов популярных артистов республики "Айдадомой", действовало интеллектуальное деловое пространство "100% Татарстан" по ключевым темам стратегического развития республики, многие конференции и форумы проводились в формате онлайн, театры и музеи региона также запустили серии онлайн-проектов.
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