Бомбившим Анкару во время мятежа пилотам дали пожизненный срок
11:03 26.11.2020 (обновлено: 12:25 26.11.2020)
© AP Photo / Ali UnalСожженые автомобили у президентского дворца в Анкаре. 17 июля 2016
© AP Photo / Ali Unal
Отмечается, что суд признал виновными пилотов и других военнослужащих авиабазы Акынжи в провинции Анкара, приговорив их к пожизненному заключению, вплоть до 79-кратного. Всего по этому делу проходило 475 человек.
По сообщению агентства Anadolu, к 79 пожизненным срокам приговорены бывший секретарь командования ВВС Турции полковник Вейсел Кавак, бывший майор 143-й эскадрильи ВВС Али Карабулут и пилот Хусейн Тюрк, который в день попытки переворота наносил авиаудары по зданиям парламента, управления спутниковой связи и управления спецназа МВД.
Бывший офицер ВС Турции Мустафа Озкан, пилоты Мехмет Юрдакул и Ильхами Айгюль приговорены к трем пожизненным срокам за причастность к бомбежке здания управления безопасности Анкары и нанесение авиаударов по управлению безопасности Анкары. Пилоты Мехмет Четин и Эртан Корал, участвовавшие в нанесении авиаударов по управлению безопасности в сфере авиации, приговорены к восьми пожизненным срокам.
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Бывший генерал Тимурджан Эрмиш, организовавший во время попытки переворота незаконное задержание командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Принято решение выделить в отдельное производство дела шести обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и так называемого "имама ВВС" Адиля Оксюза.
Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы свыше 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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