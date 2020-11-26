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Бомбившим Анкару во время мятежа пилотам дали пожизненный срок
Бомбившим Анкару во время мятежа пилотам дали пожизненный срок
Пилоты, которые наносили авиаудары по парламенту, району президентского дворца и зданию службы безопасности в Анкаре во время попытки военного переворота в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:03
2020-11-26T12:25
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АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Пилоты, которые наносили авиаудары по парламенту, району президентского дворца и зданию службы безопасности в Анкаре во время попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года, приговорены к пожизненному заключению, сообщает телеканал NTV.Отмечается, что суд признал виновными пилотов и других военнослужащих авиабазы Акынжи в провинции Анкара, приговорив их к пожизненному заключению, вплоть до 79-кратного. Всего по этому делу проходило 475 человек.По сообщению агентства Anadolu, к 79 пожизненным срокам приговорены бывший секретарь командования ВВС Турции полковник Вейсел Кавак, бывший майор 143-й эскадрильи ВВС Али Карабулут и пилот Хусейн Тюрк, который в день попытки переворота наносил авиаудары по зданиям парламента, управления спутниковой связи и управления спецназа МВД.Бывший офицер ВС Турции Мустафа Озкан, пилоты Мехмет Юрдакул и Ильхами Айгюль приговорены к трем пожизненным срокам за причастность к бомбежке здания управления безопасности Анкары и нанесение авиаударов по управлению безопасности Анкары. Пилоты Мехмет Четин и Эртан Корал, участвовавшие в нанесении авиаударов по управлению безопасности в сфере авиации, приговорены к восьми пожизненным срокам.Бывший генерал Тимурджан Эрмиш, организовавший во время попытки переворота незаконное задержание командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Принято решение выделить в отдельное производство дела шести обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и так называемого "имама ВВС" Адиля Оксюза.Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы свыше 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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feto, анкара (провинция), турция, анкара, в мире

Бомбившим Анкару во время мятежа пилотам дали пожизненный срок

11:03 26.11.2020 (обновлено: 12:25 26.11.2020)
 
© AP Photo / Ali UnalСожженые автомобили у президентского дворца в Анкаре. 17 июля 2016
Сожженые автомобили у президентского дворца в Анкаре. 17 июля 2016 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Ali Unal
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АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Пилоты, которые наносили авиаудары по парламенту, району президентского дворца и зданию службы безопасности в Анкаре во время попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года, приговорены к пожизненному заключению, сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что суд признал виновными пилотов и других военнослужащих авиабазы Акынжи в провинции Анкара, приговорив их к пожизненному заключению, вплоть до 79-кратного. Всего по этому делу проходило 475 человек.
По сообщению агентства Anadolu, к 79 пожизненным срокам приговорены бывший секретарь командования ВВС Турции полковник Вейсел Кавак, бывший майор 143-й эскадрильи ВВС Али Карабулут и пилот Хусейн Тюрк, который в день попытки переворота наносил авиаудары по зданиям парламента, управления спутниковой связи и управления спецназа МВД.
Бывший офицер ВС Турции Мустафа Озкан, пилоты Мехмет Юрдакул и Ильхами Айгюль приговорены к трем пожизненным срокам за причастность к бомбежке здания управления безопасности Анкары и нанесение авиаударов по управлению безопасности Анкары. Пилоты Мехмет Четин и Эртан Корал, участвовавшие в нанесении авиаударов по управлению безопасности в сфере авиации, приговорены к восьми пожизненным срокам.
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Бывший генерал Тимурджан Эрмиш, организовавший во время попытки переворота незаконное задержание командующего силами жандармерии Турции Галипа Менди, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Принято решение выделить в отдельное производство дела шести обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и так называемого "имама ВВС" Адиля Оксюза.
Власти Турции обвиняют в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы свыше 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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