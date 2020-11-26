https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html

В Минздраве рассказали об испытании вакцины "Спутник V" на пожилых людях

В Минздраве рассказали об испытании вакцины "Спутник V" на пожилых людях

Значительных нежелательных побочных эффектов в ходе испытания вакцины "Спутник V" на пожилых людях не наблюдается, но испытания ещё продолжаются, заявила... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:55

2020-11-26T19:55

2020-11-26T19:55

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здоровье - общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Значительных нежелательных побочных эффектов в ходе испытания вакцины "Спутник V" на пожилых людях не наблюдается, но испытания ещё продолжаются, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина."Насколько я знаю и по тем мнениями экспертов, которые публиковались, которые выходили к нам с определенными промежуточными результатами, побочных эффектов значительных не наблюдалось. Эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп",- сказала Драпкина в эфире телеканала "360".Она отметила, что нужно дождаться завершения испытаний, первые результаты будут в середине декабря.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости в середине октября о начале исследования вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html

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