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https://ria.ru/20201126/pozhilye-1586514616.html
В Минздраве рассказали об испытании вакцины "Спутник V" на пожилых людях
В Минздраве рассказали об испытании вакцины "Спутник V" на пожилых людях
Значительных нежелательных побочных эффектов в ходе испытания вакцины "Спутник V" на пожилых людях не наблюдается, но испытания ещё продолжаются, заявила... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:55
2020-11-26T19:55
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Значительных нежелательных побочных эффектов в ходе испытания вакцины "Спутник V" на пожилых людях не наблюдается, но испытания ещё продолжаются, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина."Насколько я знаю и по тем мнениями экспертов, которые публиковались, которые выходили к нам с определенными промежуточными результатами, побочных эффектов значительных не наблюдалось. Эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп",- сказала Драпкина в эфире телеканала "360".Она отметила, что нужно дождаться завершения испытаний, первые результаты будут в середине декабря.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости в середине октября о начале исследования вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали об испытании вакцины "Спутник V" на пожилых людях

19:55 26.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Значительных нежелательных побочных эффектов в ходе испытания вакцины "Спутник V" на пожилых людях не наблюдается, но испытания ещё продолжаются, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
"Насколько я знаю и по тем мнениями экспертов, которые публиковались, которые выходили к нам с определенными промежуточными результатами, побочных эффектов значительных не наблюдалось. Эксперты отмечали антительный ответ у людей старших возрастных групп",- сказала Драпкина в эфире телеканала "360".
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Она отметила, что нужно дождаться завершения испытаний, первые результаты будут в середине декабря.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал РИА Новости в середине октября о начале исследования вакцины "Спутник V" на добровольцах старше 60 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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