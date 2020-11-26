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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201126/post-1586491512.html
Календарь Рождественского поста в 2020 году
Календарь Рождественского поста в 2020 году
Рождественский пост в 2020 году начинается традиционно - 28 ноября и продлится до 6 января. О том, как провести его и каким будет календарь питания по дням – в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:53
2020-11-26T17:53
религия и мировоззрение
геннадий рождественский
николай чудотворец
сочельник
рождественский пост
аналитика - религия и мировоззрение
филипп (король бельгии)
рождество христово
справки
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Рождественский пост в 2020 году начинается традиционно - 28 ноября и продлится до 6 января. О том, как провести его и каким будет календарь питания по дням – в материале РИА Новости. Когда в 2020 году начинается Рождественский постРождественский пост в чем-то схож с Великим. Оба предваряют главные праздники христианства – Рождество Христово и Пасху Господню. Оба длятся по сорок дней.Однако Великий пост ежегодно начинается в разные даты – в зависимости от того, какого числа будет Пасха. А начало Рождественского поста в 2020 году - то же, что и в прошлые годы: 28 ноября. Это на следующий день после праздника в честь апостола Филиппа. Отсюда альтернативное название Рождественского поста – Филиппов. История появления традиции и ее смыслРождественский пост – один из самых древних. Известно, что уже в IV веке у христиан был период длительного воздержания перед праздником Рождества Христова. Правда, каких-либо единых правил на этот счет не было. В одних общинах воздерживались в течение суток от еды и питья, в других в течение недели отказывались от мяса.Со временем оформились две традиции. Одна предписывала воздерживаться от пищи животного происхождения в течение семи дней до праздника. Другая – в течение двух недель. Вопрос, с какого числа начинается Рождественский пост, долгое время оставался предметом горячих споров. Однако в 1166 году Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг решил, что поститься всем надо по монашескому уставу: сорок дней. В чем смысл Рождественского поста? Согласно вероучению, путем длительного воздержания верующий готовится встретить важное для себя событие – праздник Рождества."Эта традиция идет еще с ветхозаветных времен. Тогда перед важной датой человек воздерживался от чего-либо (отвлекающего от духовной жизни – прим. ред.), внутренне настраивался, чтоб достойно встретить событие", - объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). Еще одна цель поста – внутреннее изменение. С помощью воздержания, согласно церковному учению, человек учится бороться со своими страстями. Как питаться в постДля многих верующих важно, каким должно быть питание по дням в Рождественский пост. В отличие от Великого, питание в Рождественский пост более разнообразно. Так, в Филиппово говение можно употреблять в пищу рыбу. Правда не во все дни: по понедельникам, средам и пятницам устав предписывает отказаться от нее. То же касается и растительного масла – его тоже нельзя.В среду и пятницу разрешается сухоядение, а в понедельник вареная пища. В остальные дни таких ограничений нет.Что касается мяса, яиц и молочных продуктов – их нельзя употреблять на протяжении всего поста. В то же время, устав не запрещает в пищу "гадов морских" - кальмары, устрицы и другие нерыбные морепродукты.День самого строгого поста – Рождественский сочельник, который приходится на 6 января. В православной традиции в этот день принято совсем не есть и не пить "до первой звезды". По субботам и воскресеньям устав разрешает вино в умеренных количествах. То же касается и крупных церковных праздников, приходящихся на постный период – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря). Правила поведения в этот периодКак в любое другое говение, в Рождественский пост верующий призван задуматься над своей жизнью и встанет на путь спасения. Поэтому священнослужители советуют в постные дни как можно чаще уделять время молитве. Прежде всего церковной – то есть посещать богослужения. Также не стоит забывать и о домашнем молитвенном правиле.Кроме того, постящемуся следует уделять больше внимания чтению Священного Писания и другой полезной для души литературы. А чтобы человек не отвлекался от своей цели, священники рекомендуют воздержаться от участия в различных увеселительных мероприятиях.Вместо развлечений они призывают всех усердно позаботиться о родных и близких. А также о тех, кто остался без поддержки – духовной и материальной.
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геннадий рождественский, николай чудотворец, сочельник, рождественский пост, аналитика - религия и мировоззрение, филипп (король бельгии), рождество христово, справки

Календарь Рождественского поста в 2020 году

17:53 26.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВерующая в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением. 6 января 2019
Верующая в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Рождественский пост в 2020 году начинается традиционно - 28 ноября и продлится до 6 января. О том, как провести его и каким будет календарь питания по дням – в материале РИА Новости.

Когда в 2020 году начинается Рождественский пост

Рождественский пост в чем-то схож с Великим. Оба предваряют главные праздники христианства – Рождество Христово и Пасху Господню. Оба длятся по сорок дней.
Однако Великий пост ежегодно начинается в разные даты – в зависимости от того, какого числа будет Пасха. А начало Рождественского поста в 2020 году - то же, что и в прошлые годы: 28 ноября. Это на следующий день после праздника в честь апостола Филиппа. Отсюда альтернативное название Рождественского поста – Филиппов.

История появления традиции и ее смысл

Рождественский пост – один из самых древних. Известно, что уже в IV веке у христиан был период длительного воздержания перед праздником Рождества Христова. Правда, каких-либо единых правил на этот счет не было. В одних общинах воздерживались в течение суток от еды и питья, в других в течение недели отказывались от мяса.
Со временем оформились две традиции. Одна предписывала воздерживаться от пищи животного происхождения в течение семи дней до праздника. Другая – в течение двух недель.
© РИА Новости / Александр Филиппов Рождество Христово, икона, фрагмент.
Рождество Христово, икона, фрагмент. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Филиппов
Рождество Христово, икона, фрагмент.
Вопрос, с какого числа начинается Рождественский пост, долгое время оставался предметом горячих споров. Однако в 1166 году Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг решил, что поститься всем надо по монашескому уставу: сорок дней.
В чем смысл Рождественского поста? Согласно вероучению, путем длительного воздержания верующий готовится встретить важное для себя событие – праздник Рождества.
"Эта традиция идет еще с ветхозаветных времен. Тогда перед важной датой человек воздерживался от чего-либо (отвлекающего от духовной жизни – прим. ред.), внутренне настраивался, чтоб достойно встретить событие", - объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Еще одна цель поста – внутреннее изменение. С помощью воздержания, согласно церковному учению, человек учится бороться со своими страстями.

Как питаться в пост

Для многих верующих важно, каким должно быть питание по дням в Рождественский пост. В отличие от Великого, питание в Рождественский пост более разнообразно.
Так, в Филиппово говение можно употреблять в пищу рыбу. Правда не во все дни: по понедельникам, средам и пятницам устав предписывает отказаться от нее. То же касается и растительного масла – его тоже нельзя.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
В среду и пятницу разрешается сухоядение, а в понедельник вареная пища.
В остальные дни таких ограничений нет.
Что касается мяса, яиц и молочных продуктов – их нельзя употреблять на протяжении всего поста. В то же время, устав не запрещает в пищу "гадов морских" - кальмары, устрицы и другие нерыбные морепродукты.
День самого строгого поста – Рождественский сочельник, который приходится на 6 января. В православной традиции в этот день принято совсем не есть и не пить "до первой звезды".
По субботам и воскресеньям устав разрешает вино в умеренных количествах. То же касается и крупных церковных праздников, приходящихся на постный период – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря).
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкХрам Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова
Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Храм Рождества Христова в городе Вифлеем. Серебряная звезда, обозначающая место Рождества Христова

Правила поведения в этот период

Как в любое другое говение, в Рождественский пост верующий призван задуматься над своей жизнью и встанет на путь спасения. Поэтому священнослужители советуют в постные дни как можно чаще уделять время молитве. Прежде всего церковной – то есть посещать богослужения. Также не стоит забывать и о домашнем молитвенном правиле.
Кроме того, постящемуся следует уделять больше внимания чтению Священного Писания и другой полезной для души литературы. А чтобы человек не отвлекался от своей цели, священники рекомендуют воздержаться от участия в различных увеселительных мероприятиях.
Вместо развлечений они призывают всех усердно позаботиться о родных и близких. А также о тех, кто остался без поддержки – духовной и материальной.
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