https://ria.ru/20201126/post-1586491512.html

Календарь Рождественского поста в 2020 году

Календарь Рождественского поста в 2020 году

Рождественский пост в 2020 году начинается традиционно - 28 ноября и продлится до 6 января. О том, как провести его и каким будет календарь питания по дням – в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:53

2020-11-26T17:53

2020-11-26T17:53

религия и мировоззрение

геннадий рождественский

николай чудотворец

сочельник

рождественский пост

аналитика - религия и мировоззрение

филипп (король бельгии)

рождество христово

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154908/33/1549083391_0:124:3203:1926_1400x0_80_0_0_372be8088871905201daa1a61488b578.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Рождественский пост в 2020 году начинается традиционно - 28 ноября и продлится до 6 января. О том, как провести его и каким будет календарь питания по дням – в материале РИА Новости. Когда в 2020 году начинается Рождественский постРождественский пост в чем-то схож с Великим. Оба предваряют главные праздники христианства – Рождество Христово и Пасху Господню. Оба длятся по сорок дней.Однако Великий пост ежегодно начинается в разные даты – в зависимости от того, какого числа будет Пасха. А начало Рождественского поста в 2020 году - то же, что и в прошлые годы: 28 ноября. Это на следующий день после праздника в честь апостола Филиппа. Отсюда альтернативное название Рождественского поста – Филиппов. История появления традиции и ее смыслРождественский пост – один из самых древних. Известно, что уже в IV веке у христиан был период длительного воздержания перед праздником Рождества Христова. Правда, каких-либо единых правил на этот счет не было. В одних общинах воздерживались в течение суток от еды и питья, в других в течение недели отказывались от мяса.Со временем оформились две традиции. Одна предписывала воздерживаться от пищи животного происхождения в течение семи дней до праздника. Другая – в течение двух недель. Вопрос, с какого числа начинается Рождественский пост, долгое время оставался предметом горячих споров. Однако в 1166 году Константинопольский патриарх Лука Хрисоверг решил, что поститься всем надо по монашескому уставу: сорок дней. В чем смысл Рождественского поста? Согласно вероучению, путем длительного воздержания верующий готовится встретить важное для себя событие – праздник Рождества."Эта традиция идет еще с ветхозаветных времен. Тогда перед важной датой человек воздерживался от чего-либо (отвлекающего от духовной жизни – прим. ред.), внутренне настраивался, чтоб достойно встретить событие", - объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). Еще одна цель поста – внутреннее изменение. С помощью воздержания, согласно церковному учению, человек учится бороться со своими страстями. Как питаться в постДля многих верующих важно, каким должно быть питание по дням в Рождественский пост. В отличие от Великого, питание в Рождественский пост более разнообразно. Так, в Филиппово говение можно употреблять в пищу рыбу. Правда не во все дни: по понедельникам, средам и пятницам устав предписывает отказаться от нее. То же касается и растительного масла – его тоже нельзя.В среду и пятницу разрешается сухоядение, а в понедельник вареная пища. В остальные дни таких ограничений нет.Что касается мяса, яиц и молочных продуктов – их нельзя употреблять на протяжении всего поста. В то же время, устав не запрещает в пищу "гадов морских" - кальмары, устрицы и другие нерыбные морепродукты.День самого строгого поста – Рождественский сочельник, который приходится на 6 января. В православной традиции в этот день принято совсем не есть и не пить "до первой звезды". По субботам и воскресеньям устав разрешает вино в умеренных количествах. То же касается и крупных церковных праздников, приходящихся на постный период – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря). Правила поведения в этот периодКак в любое другое говение, в Рождественский пост верующий призван задуматься над своей жизнью и встанет на путь спасения. Поэтому священнослужители советуют в постные дни как можно чаще уделять время молитве. Прежде всего церковной – то есть посещать богослужения. Также не стоит забывать и о домашнем молитвенном правиле.Кроме того, постящемуся следует уделять больше внимания чтению Священного Писания и другой полезной для души литературы. А чтобы человек не отвлекался от своей цели, священники рекомендуют воздержаться от участия в различных увеселительных мероприятиях.Вместо развлечений они призывают всех усердно позаботиться о родных и близких. А также о тех, кто остался без поддержки – духовной и материальной.

https://ria.ru/20200814/1575760157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий рождественский, николай чудотворец, сочельник, рождественский пост, аналитика - религия и мировоззрение, филипп (король бельгии), рождество христово, справки