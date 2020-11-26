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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201126/posrednichestvo-1586451824.html
Минск назвал условия, при которых поддержит международное посредничество
Минск назвал условия, при которых поддержит международное посредничество
2020-11-26T14:57
2020-11-26T14:57
протесты в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поддержать посредничество международных структур, если оно будет для "искреннего" урегулирования ситуации в стране, а не с целью смены власти."Если они (оппозиция и западные политики – ред.) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят, - трансфер власти, отстранение действующего руководства от власти. Мы категорически против этого", - сказал министр на пресс-конференции в четверг в Минске.Макей отметил, что в последнее время в адрес Белоруссии со стороны западных, европейских коллег звучит ряд обвинений, связанных с ситуацией в стране и протестами. "Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, и мы видим, это происходит и в отношении России. Мы видим нежелание услышать официальную позицию, они действуют в рамках ими самими сочиненных сказок, схем", - заявил глава МИД.Он подчеркнул, что Минск категорически против такого подхода. "Ситуация в любой стране, в том числе в Беларуси, должна оцениваться объективно", - констатировал Макей.
https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586449444.html
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владимир макей , мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Минск назвал условия, при которых поддержит международное посредничество

14:57 26.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поддержать посредничество международных структур, если оно будет для "искреннего" урегулирования ситуации в стране, а не с целью смены власти.
"Если они (оппозиция и западные политики – ред.) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят, - трансфер власти, отстранение действующего руководства от власти. Мы категорически против этого", - сказал министр на пресс-конференции в четверг в Минске.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
14:48
Минск будет противодействовать попыткам революции в стране
Макей отметил, что в последнее время в адрес Белоруссии со стороны западных, европейских коллег звучит ряд обвинений, связанных с ситуацией в стране и протестами. "Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, и мы видим, это происходит и в отношении России. Мы видим нежелание услышать официальную позицию, они действуют в рамках ими самими сочиненных сказок, схем", - заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Минск категорически против такого подхода. "Ситуация в любой стране, в том числе в Беларуси, должна оцениваться объективно", - констатировал Макей.

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
14:47
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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