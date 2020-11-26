Минск назвал условия, при которых поддержит международное посредничество
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поддержать посредничество международных структур, если оно будет для "искреннего" урегулирования ситуации в стране, а не с целью смены власти.
"Если они (оппозиция и западные политики – ред.) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят, - трансфер власти, отстранение действующего руководства от власти. Мы категорически против этого", - сказал министр на пресс-конференции в четверг в Минске.
Макей отметил, что в последнее время в адрес Белоруссии со стороны западных, европейских коллег звучит ряд обвинений, связанных с ситуацией в стране и протестами. "Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, и мы видим, это происходит и в отношении России. Мы видим нежелание услышать официальную позицию, они действуют в рамках ими самими сочиненных сказок, схем", - заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Минск категорически против такого подхода. "Ситуация в любой стране, в том числе в Беларуси, должна оцениваться объективно", - констатировал Макей.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>