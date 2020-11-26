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Современный полигон отходов построят в Кемерово при поддержке МСП Банка
Современный полигон отходов построят в Кемерово при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кемеровскому предприятию "Экопром" финансирование для строительства полигона твердых промышленных и... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:24
2020-11-26T13:24
корпорация мсп
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кемеровскому предприятию "Экопром" финансирование для строительства полигона твердых промышленных и коммунальных отходов, сообщает пресс-служба банка.Кредит на сумму 328 миллионов рублей предоставлен по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития. Общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается в 570,6 миллиона рублей.Отмечается, что производственная мощность полигона составит до 310 тысяч тонн в год. Объем захораниваемых на территории полигона отходов III-V классов опасности за годы эксплуатации составит свыше 2,2 миллиона тонн, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО) – 66%, промышленных отходов (ПКО) – 34%. Завершить строительные работы в рамках первого этапа планируется в 2020 году.Как ожидается, строительство полигона с использованием современных технологий позволит повысить качество жизни, экологическую безопасность жителей региона. Ввод объекта в эксплуатацию даст возможность закрыть ряд старых полигонов, которые не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, и рекультивировать их территории. Снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, повысится качество и безопасность захоронения опасных отходов. Одновременно, по данным пресс-службы, будут созданы свыше 30 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, дополнительный импульс к развитию получат смежные предприятия, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства.При строительстве полигона будут использованы современные технологии, благодаря которым достигается комплексное предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
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корпорация мсп, новости компаний - экономика

Современный полигон отходов построят в Кемерово при поддержке МСП Банка

13:24 26.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области. - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кемеровскому предприятию "Экопром" финансирование для строительства полигона твердых промышленных и коммунальных отходов, сообщает пресс-служба банка.
Кредит на сумму 328 миллионов рублей предоставлен по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития. Общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается в 570,6 миллиона рублей.
Отмечается, что производственная мощность полигона составит до 310 тысяч тонн в год. Объем захораниваемых на территории полигона отходов III-V классов опасности за годы эксплуатации составит свыше 2,2 миллиона тонн, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО) – 66%, промышленных отходов (ПКО) – 34%. Завершить строительные работы в рамках первого этапа планируется в 2020 году.
Как ожидается, строительство полигона с использованием современных технологий позволит повысить качество жизни, экологическую безопасность жителей региона. Ввод объекта в эксплуатацию даст возможность закрыть ряд старых полигонов, которые не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, и рекультивировать их территории. Снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, повысится качество и безопасность захоронения опасных отходов.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Одновременно, по данным пресс-службы, будут созданы свыше 30 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, дополнительный импульс к развитию получат смежные предприятия, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства.
При строительстве полигона будут использованы современные технологии, благодаря которым достигается комплексное предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
 
Корпорация МСПНовости компаний - Экономика
 
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