https://ria.ru/20201126/poligon-1586431211.html

Современный полигон отходов построят в Кемерово при поддержке МСП Банка

Современный полигон отходов построят в Кемерово при поддержке МСП Банка

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кемеровскому предприятию "Экопром" финансирование для строительства полигона твердых промышленных и... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:24

2020-11-26T13:24

2020-11-26T13:24

корпорация мсп

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил кемеровскому предприятию "Экопром" финансирование для строительства полигона твердых промышленных и коммунальных отходов, сообщает пресс-служба банка.Кредит на сумму 328 миллионов рублей предоставлен по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития. Общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается в 570,6 миллиона рублей.Отмечается, что производственная мощность полигона составит до 310 тысяч тонн в год. Объем захораниваемых на территории полигона отходов III-V классов опасности за годы эксплуатации составит свыше 2,2 миллиона тонн, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО) – 66%, промышленных отходов (ПКО) – 34%. Завершить строительные работы в рамках первого этапа планируется в 2020 году.Как ожидается, строительство полигона с использованием современных технологий позволит повысить качество жизни, экологическую безопасность жителей региона. Ввод объекта в эксплуатацию даст возможность закрыть ряд старых полигонов, которые не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, и рекультивировать их территории. Снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, повысится качество и безопасность захоронения опасных отходов. Одновременно, по данным пресс-службы, будут созданы свыше 30 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней, дополнительный импульс к развитию получат смежные предприятия, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства.При строительстве полигона будут использованы современные технологии, благодаря которым достигается комплексное предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

https://ria.ru/20201119/msp-1585431372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, новости компаний - экономика