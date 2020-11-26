https://ria.ru/20201126/pogoda-1586442451.html

Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды

Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды

Министерство транспорта Московской области предупредило водителей об ухудшении погодных условий и введении режима повышенной готовности, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:14

2020-11-26T14:14

2020-11-26T14:14

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585896527_0:529:2701:2048_1400x0_80_0_0_93149fe922bffdfa8622ac71707f913a.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта Московской области предупредило водителей об ухудшении погодных условий и введении режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."В Московской области в ближайшие несколько часов ожидаются ветер до 10 м/с, осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь — синоптики прогнозируют циклон "Таня". Он принесёт потепление до +3 градусов, однако после осадков возможна гололедица", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения появления скользкости на дорогах."Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/pogoda-1585211443.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)