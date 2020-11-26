https://ria.ru/20201126/pogoda-1586442451.html
Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды
Минтранс Подмосковья предупредил об ухудшении погоды
Министерство транспорта Московской области предупредило водителей об ухудшении погодных условий и введении режима повышенной готовности, говорится в сообщении... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:14
2020-11-26T14:14
2020-11-26T14:14
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта Московской области предупредило водителей об ухудшении погодных условий и введении режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."В Московской области в ближайшие несколько часов ожидаются ветер до 10 м/с, осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь — синоптики прогнозируют циклон "Таня". Он принесёт потепление до +3 градусов, однако после осадков возможна гололедица", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения появления скользкости на дорогах."Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД", - добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)
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жкх, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Министерство транспорта Московской области
предупредило водителей об ухудшении погодных условий и введении режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В Московской области в ближайшие несколько часов ожидаются ветер до 10 м/с, осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь — синоптики прогнозируют циклон "Таня". Он принесёт потепление до +3 градусов, однако после осадков возможна гололедица", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, и в случае необходимости выведет спецтехнику для предотвращения появления скользкости на дорогах.
"Призываем участников дорожного движения быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД", - добавили в ведомстве.