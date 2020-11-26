https://ria.ru/20201126/podstantsiya-1586423078.html

Кислородная станция появится в детской больнице Подольска

Кислородная станция появится в детской больнице Подольска

Новую кислородно-газовую станцию построят в детской городской больнице города Подольск Московской области, сообщает пресс-служба областного стройкомплекса. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:51

2020-11-26T12:51

2020-11-26T12:51

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Новую кислородно-газовую станцию построят в детской городской больнице города Подольск Московской области, сообщает пресс-служба областного стройкомплекса."Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, станция будет установлена на открытом воздухе во дворе учреждения, что позволит оперативно производить ее дозаправку жидким кислородом. Она обеспечит кислородную поддержку пациентов Подольской детской больницы.

https://ria.ru/20201125/krazha-1586245625.html

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