https://ria.ru/20201126/podderzhka-1586438921.html

Макей поблагодарил Россию за поддержку Минска в послевыборный период

Макей поблагодарил Россию за поддержку Минска в послевыборный период

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за оказанную его стране "политическую и информационную поддержку" в период после состоявшихся в августе... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:57

2020-11-26T13:57

2020-11-26T14:28

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за оказанную его стране "политическую и информационную поддержку" в период после состоявшихся в августе президентских выборов.По его словам, Минск будет "и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Белоруссии извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельных западных государств и международных структур, а также пресекать любую другую поддержку антиконституционных акций" в Белоруссии, "с чьей бы стороны это ни исходило".Для Минска "очень важна сильная поддержка российской стороны в правозащитной сфере на площадках ООН и ОБСЕ", отметил Макей. "Рассчитываем на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной инициатив Белоруссии и по укреплению интеграции ЕАЭС и СНГ", - добавил он.Глава МИД Белоруссии напомнил, что нынешняя встреча "проходит в период все более усугубляющегося кризиса доверия в мире". "Сохраняется военно-политическая напряженность в европейском регионе. Выход США из Договора по открытому небу, их позиция по Договору о стратегических наступательных вооружениях и ряд других шагов не способствуют доверию и взаимопониманию", - подчеркнул он.В этих условиях, по словам Макея, меняющиеся геополитические реалии требуют от международных организаций своевременной адаптации к новой ситуации и реагированию на новые вызовы безопасности. "Это в полной мере касается ОДКБ. Надеюсь, мы детально обсудим все вопросы на саммите ОДКБ в декабре этого года", - сказал он.Белорусский министр также подчеркнул, что его страна находится на четвертом месте среди крупнейших внешнеторговых партнеров России. "Для нас же Россия является главным внешнеторговым партнером", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584955594.html

https://ria.ru/20201126/lukashenko-1586405754.html

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