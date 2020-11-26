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Протесты в Белоруссии
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Макей поблагодарил Россию за поддержку Минска в послевыборный период
Макей поблагодарил Россию за поддержку Минска в послевыборный период
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за оказанную его стране "политическую и информационную поддержку" в период после состоявшихся в августе... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:57
2020-11-26T14:28
обсе
евразийский экономический союз
одкб
протесты в белоруссии
россия
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за оказанную его стране "политическую и информационную поддержку" в период после состоявшихся в августе президентских выборов.По его словам, Минск будет "и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Белоруссии извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельных западных государств и международных структур, а также пресекать любую другую поддержку антиконституционных акций" в Белоруссии, "с чьей бы стороны это ни исходило".Для Минска "очень важна сильная поддержка российской стороны в правозащитной сфере на площадках ООН и ОБСЕ", отметил Макей. "Рассчитываем на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной инициатив Белоруссии и по укреплению интеграции ЕАЭС и СНГ", - добавил он.Глава МИД Белоруссии напомнил, что нынешняя встреча "проходит в период все более усугубляющегося кризиса доверия в мире". "Сохраняется военно-политическая напряженность в европейском регионе. Выход США из Договора по открытому небу, их позиция по Договору о стратегических наступательных вооружениях и ряд других шагов не способствуют доверию и взаимопониманию", - подчеркнул он.В этих условиях, по словам Макея, меняющиеся геополитические реалии требуют от международных организаций своевременной адаптации к новой ситуации и реагированию на новые вызовы безопасности. "Это в полной мере касается ОДКБ. Надеюсь, мы детально обсудим все вопросы на саммите ОДКБ в декабре этого года", - сказал он.Белорусский министр также подчеркнул, что его страна находится на четвертом месте среди крупнейших внешнеторговых партнеров России. "Для нас же Россия является главным внешнеторговым партнером", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584955594.html
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обсе, евразийский экономический союз, одкб, россия, владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире

Макей поблагодарил Россию за поддержку Минска в послевыборный период

13:57 26.11.2020 (обновлено: 14:28 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за оказанную его стране "политическую и информационную поддержку" в период после состоявшихся в августе президентских выборов.

"С удовлетворением отмечаем оказанную Россией политическую и информационную поддержку в поствыборный период на фоне агрессивного внешнего давления на Беларусь и попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране", - заявил он в четверг на совместном заседании коллегий МИД двух стран.

По его словам, Минск будет "и далее твердо противостоять вмешательству во внутренние дела Белоруссии извне, не допускать навязывания односторонних посреднических услуг отдельных западных государств и международных структур, а также пресекать любую другую поддержку антиконституционных акций" в Белоруссии, "с чьей бы стороны это ни исходило".
Для Минска "очень важна сильная поддержка российской стороны в правозащитной сфере на площадках ООН и ОБСЕ", отметил Макей. "Рассчитываем на дальнейшую всестороннюю поддержку российской стороной инициатив Белоруссии и по укреплению интеграции ЕАЭС и СНГ", - добавил он.
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В этих условиях, по словам Макея, меняющиеся геополитические реалии требуют от международных организаций своевременной адаптации к новой ситуации и реагированию на новые вызовы безопасности. "Это в полной мере касается ОДКБ. Надеюсь, мы детально обсудим все вопросы на саммите ОДКБ в декабре этого года", - сказал он.
Белорусский министр также подчеркнул, что его страна находится на четвертом месте среди крупнейших внешнеторговых партнеров России. "Для нас же Россия является главным внешнеторговым партнером", - подчеркнул он.
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Протесты в БелоруссииОБСЕЕвразийский экономический союзОДКБРоссияВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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