https://ria.ru/20201126/pensiya-1586369617.html

Эксперт дал совет, как не потерять деньги при смене пенсионного фонда

Эксперт дал совет, как не потерять деньги при смене пенсионного фонда

С первого декабря в России стартует "период охлаждения", позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан. Подав в текущем году заявление о... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T03:22

2020-11-26T03:22

2020-11-26T03:22

россия

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_33cbbf518f73260e4500c6ef81828f97.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. С первого декабря в России стартует "период охлаждения", позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан. Подав в текущем году заявление о переводе своих накоплений, до 31 декабря можно отказаться от смены пенсионного фонда, рассказал агентству "Прайм" Евгений Биезбардис.Он обозначил алгоритм действий, которому необходимо следовать для того, чтобы не потерять часть накопленных денег. Так, при желании поменять фонд можно подать срочное заявление. В нем будет указан срок перехода в другой фонд – только через пять лет, и никакой потери пенсионных накоплений при этом не произойдет. Также можно уточнить в ПФР или вашем действующем пенсионном фонде год фиксации средств на счете и именно в этот год подавать досрочное заявление. Кроме того, до 31 декабря вы можете подать уведомление в ПФР об отказе от смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно в офисе ПФР либо на портале Госуслуг, но тогда у вас должна быть квалифицированная электронная подпись. "В любом случае советую всем периодически проверять состояние своего индивидуального лицевого счета, и особенно это важно в декабре. Такую проверку быстро и удобно делать в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг", - заключил Биезбардис.

https://ria.ru/20201125/pensiya-1586337748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество