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Эксперт дал совет, как не потерять деньги при смене пенсионного фонда
Эксперт дал совет, как не потерять деньги при смене пенсионного фонда
С первого декабря в России стартует "период охлаждения", позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан. Подав в текущем году заявление о... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T03:22
2020-11-26T03:22
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. С первого декабря в России стартует "период охлаждения", позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан. Подав в текущем году заявление о переводе своих накоплений, до 31 декабря можно отказаться от смены пенсионного фонда, рассказал агентству "Прайм" Евгений Биезбардис.Он обозначил алгоритм действий, которому необходимо следовать для того, чтобы не потерять часть накопленных денег. Так, при желании поменять фонд можно подать срочное заявление. В нем будет указан срок перехода в другой фонд – только через пять лет, и никакой потери пенсионных накоплений при этом не произойдет. Также можно уточнить в ПФР или вашем действующем пенсионном фонде год фиксации средств на счете и именно в этот год подавать досрочное заявление. Кроме того, до 31 декабря вы можете подать уведомление в ПФР об отказе от смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно в офисе ПФР либо на портале Госуслуг, но тогда у вас должна быть квалифицированная электронная подпись. "В любом случае советую всем периодически проверять состояние своего индивидуального лицевого счета, и особенно это важно в декабре. Такую проверку быстро и удобно делать в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг", - заключил Биезбардис.
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россия, пенсионный фонд рф, общество

Эксперт дал совет, как не потерять деньги при смене пенсионного фонда

03:22 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. С первого декабря в России стартует "период охлаждения", позволяющий избежать потери части пенсионных сбережений граждан. Подав в текущем году заявление о переводе своих накоплений, до 31 декабря можно отказаться от смены пенсионного фонда, рассказал агентству "Прайм" Евгений Биезбардис.
"Это стоит делать в том случае, если вы обнаружили, что можете потерять инвестиционный доход, который иногда составляет до 30% от суммы всего пенсионного счета. Например, вас не предупредили об этом при подписании договора с негосударственным пенсионным фондом или вообще перевели туда без вашего ведома", - отметил специалист.
Он обозначил алгоритм действий, которому необходимо следовать для того, чтобы не потерять часть накопленных денег. Так, при желании поменять фонд можно подать срочное заявление. В нем будет указан срок перехода в другой фонд – только через пять лет, и никакой потери пенсионных накоплений при этом не произойдет. Также можно уточнить в ПФР или вашем действующем пенсионном фонде год фиксации средств на счете и именно в этот год подавать досрочное заявление.
Кроме того, до 31 декабря вы можете подать уведомление в ПФР об отказе от смены страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно в офисе ПФР либо на портале Госуслуг, но тогда у вас должна быть квалифицированная электронная подпись.
"В любом случае советую всем периодически проверять состояние своего индивидуального лицевого счета, и особенно это важно в декабре. Такую проверку быстро и удобно делать в личном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг", - заключил Биезбардис.
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