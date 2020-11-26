https://ria.ru/20201126/parkovka-1586300954.html

До 90 тысяч: водителей скорой оштрафовали за "бесплатную" парковку

До 90 тысяч: водителей скорой оштрафовали за "бесплатную" парковку

В Москве водители скорой требуют отменить штрафы за неоплаченную парковку. Еще в апреле столичные власти объявили, что все медицинские работники на период... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

платная парковка в москве

парковка

скорая помощь

администратор московского парковочного пространства

авто

департамент здравоохранения г. москвы

москва

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Святослав Петров. В Москве водители скорой требуют отменить штрафы за неоплаченную парковку. Еще в апреле столичные власти объявили, что все медицинские работники на период борьбы с коронавирусом могут свободно оставлять личные автомобили на городских паркингах. Однако водители вскоре получили штрафы. Почему так вышло — разбиралось РИА Новости."Мы следовали рекомендациям руководства"Александр Сухотин — водитель скорой в Москве. В апреле он, как и многие коллеги, услышал по телевизору заявление столичных властей о том, что на время борьбы с эпидемией медработникам разрешено парковаться на личных машинах бесплатно.Согласно приказу городского правительства, списки автомобилей медицинских сотрудников, имеющих право на льготы, должен подготовить работодатель, а затем передать в департамент здравоохранения. Тот, в свою очередь, отправляет документы в департамент транспорта. В случае водителей скорой помощи за такие списки отвечает ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" департамента здравоохранения Москвы.Рядом с 21-й подстанцией скорой помощи на Яузском бульваре, где работает Сухотин, парковка — 160 рублей в час. Ближайшее место, где можно бесплатно оставить машину, — более чем в километре, возле продуктового магазина, но припарковаться там удается не всегда.В мае Сухотину пришло шесть штрафов за неоплаченную парковку — по пять тысяч каждый. Вскоре тридцать тысяч рублей превратились в девяносто — в месяц он зарабатывает меньше.По словам Сухотина, причина в бюрократизации системы. Водитель оспаривал постановления в Центре обеспечения дорожного движения (ЦОДД). Пока его заявку рассматривали, он ничего не оплачивал. А суд тем временем увеличил штраф в три раза из-за просрочки."На острие атаки"Помимо Александра Сухотина, штрафы за парковку получили еще человек десять только с 21-й подстанции. Например, Сергей Ремнев отделался всего тремя взысканиями — каждое по пять тысяч рублей.По какому принципу выписывали квитанции, водителям неясно до сих пор."Например, несколько человек ставили авто на платной парковке, — объясняет Ремнев. — Одному штраф пришел, а другому — нет".Алексею Румянцеву "повезло" — он получил всего одно взыскание. Правда, как он отмечает в беседе с РИА Новости, для человека, у которого семья и дети, пять тысяч не пустяковая сумма. Румянцев решил разобраться в ситуации детально. Выяснил, что автокомбинат списки автомобилей сотрудников скорой — в частности, водителей — никуда не подавал. В "Мосавтосантрансе", по данным предприятия, числится более 700 водителей.Льготные штрафыВ ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) РИА Новости ответили: ведомство не получает информацию о должностях медработников — только списки автомобилей, подготовленные департаментом здравоохранения. Прокомментировать проблемы водителей скорой в АМПП затруднились.В Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения от комментариев отказались. По словам представителя организации, никто из водителей скорой из-за штрафов за парковку к ним не обращался.В департаменте здравоохранения Москвы, который ведет списки автомобилей льготников, на запрос РИА новости ответили: ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" — не медицинское учреждение, а значит, не подпадает под прямое действие приказа."Тем не менее департамент здравоохранения предоставлял бесплатную парковку для сотрудников и других организаций. Все заявки рассмотрели. "Мосавтосантранс" не запрашивал таких льгот для своих сотрудников", — сообщили в пресс-службе ведомства.Кроме того, добавили в депздраве, сами водители скорой помощи не обращались к непосредственному руководству по поводу бесплатной парковки.

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москва

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