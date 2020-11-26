https://ria.ru/20201126/osen-1586420255.html

Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой

Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой

Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:41

2020-11-26T12:41

2020-11-26T12:41

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг портал "Метеовести".Отмечается, что 2020 год начался рекордно тёплой зимой, тогда средняя температура в Москве, впервые за всю историю наблюдений за погодой, оказалась положительной.Уточняется, что по прогнозам оставшиеся дни ноября будут тёплыми, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что осень 2020 года станет самой тёплой в Москве, а её средняя температура составит плюс 8,3 - плюс 8,4 градуса."При этом по количеству выпавших осадков осень будет довольно обычной, ожидается, результат сезона составит 165-175 мм осадков, что немного ниже нормы (91-96%)", - дополняется в материале.

https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html

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погода, москва, общество