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Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой
Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой
Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:41
2020-11-26T12:41
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг портал "Метеовести".Отмечается, что 2020 год начался рекордно тёплой зимой, тогда средняя температура в Москве, впервые за всю историю наблюдений за погодой, оказалась положительной.Уточняется, что по прогнозам оставшиеся дни ноября будут тёплыми, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что осень 2020 года станет самой тёплой в Москве, а её средняя температура составит плюс 8,3 - плюс 8,4 градуса."При этом по количеству выпавших осадков осень будет довольно обычной, ожидается, результат сезона составит 165-175 мм осадков, что немного ниже нормы (91-96%)", - дополняется в материале.
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погода, москва, общество

Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой

12:41 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Царицыно" в Москве
Музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг портал "Метеовести".
Отмечается, что 2020 год начался рекордно тёплой зимой, тогда средняя температура в Москве, впервые за всю историю наблюдений за погодой, оказалась положительной.

"По рекордно тёплому графику идёт и нынешняя осень. На текущий момент средняя температура воздуха этого сезона в Москве составляет плюс 8,5 градуса, что почти на 3,5 градуса выше климатической нормы. Более того, это выше температуры самой тёплой осени, наблюдавшейся в 1938 и 1974 годах. Тогда средняя температура сезона составила плюс 7,9 градуса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по прогнозам оставшиеся дни ноября будут тёплыми, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что осень 2020 года станет самой тёплой в Москве, а её средняя температура составит плюс 8,3 - плюс 8,4 градуса.
"При этом по количеству выпавших осадков осень будет довольно обычной, ожидается, результат сезона составит 165-175 мм осадков, что немного ниже нормы (91-96%)", - дополняется в материале.
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