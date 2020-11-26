https://ria.ru/20201126/osen-1586420255.html
Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой
Текущая осень в Москве может стать рекордно теплой
Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:41
2020-11-26T12:41
2020-11-26T12:41
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_0:163:3352:2048_1400x0_80_0_0_50d361db5ba7bc7606e45956201e5a6e.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средняя температура воздуха осенью в Москве на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг портал "Метеовести".Отмечается, что 2020 год начался рекордно тёплой зимой, тогда средняя температура в Москве, впервые за всю историю наблюдений за погодой, оказалась положительной.Уточняется, что по прогнозам оставшиеся дни ноября будут тёплыми, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что осень 2020 года станет самой тёплой в Москве, а её средняя температура составит плюс 8,3 - плюс 8,4 градуса."При этом по количеству выпавших осадков осень будет довольно обычной, ожидается, результат сезона составит 165-175 мм осадков, что немного ниже нормы (91-96%)", - дополняется в материале.
https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586301769.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145480_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_fc4017205451252bd7a01da41feb9358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Средняя температура воздуха осенью в Москве
на 3,5 градуса выше нормы, эта осень может стать рекордно тёплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает в четверг портал "Метеовести
".
Отмечается, что 2020 год начался рекордно тёплой зимой, тогда средняя температура в Москве, впервые за всю историю наблюдений за погодой, оказалась положительной.
"По рекордно тёплому графику идёт и нынешняя осень. На текущий момент средняя температура воздуха этого сезона в Москве составляет плюс 8,5 градуса, что почти на 3,5 градуса выше климатической нормы. Более того, это выше температуры самой тёплой осени, наблюдавшейся в 1938 и 1974 годах. Тогда средняя температура сезона составила плюс 7,9 градуса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по прогнозам оставшиеся дни ноября будут тёплыми, поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что осень 2020 года станет самой тёплой в Москве, а её средняя температура составит плюс 8,3 - плюс 8,4 градуса.
"При этом по количеству выпавших осадков осень будет довольно обычной, ожидается, результат сезона составит 165-175 мм осадков, что немного ниже нормы (91-96%)", - дополняется в материале.