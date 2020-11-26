Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/oruzhie-1586510824.html
Названы российские "убийцы" турецких беспилотников Bayraktar TB2
Названы российские "убийцы" турецких беспилотников Bayraktar TB2
Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотники (БПЛА), в том числе турецкие Bayraktar TB2, пишет... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:30
2020-11-26T21:09
россия
турция
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154927/10/1549271073_404:0:2724:1305_1400x0_80_0_0_cbb61b01908e205c184ba30b1d280b53.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотники (БПЛА), в том числе турецкие Bayraktar TB2, пишет "Военно-промышленный курьер". Одним из эффективных средств против ударных беспилотников являются комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", говорится в статье. Другое отечественное средство против БПЛА — ЗРК "Сосна". Этот комплекс может обнаруживать самолеты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров."Зона гарантированного перехвата по дальности — 1,3-10 километров, по высоте — 0,002-5 километров", — говорится в материале.Автор публикации напомнил, что в России работают над комплексом "Птицелов", боекомплект которого по сравнению с "Сосной" отличается новой ракетой с большей дальностью и высотой перехвата.Среди других средств борьбы с БПЛА в публикации отмечены ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" и зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".Автор статьи подчеркнул, что у России достаточно видов вооружений, чтобы "уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным" Bayraktar TB2.
https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154927/10/1549271073_694:0:2434:1305_1400x0_80_0_0_1b7a7a202b6f696d189f6a025d85fb40.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, турция, безопасность

Названы российские "убийцы" турецких беспилотников Bayraktar TB2

19:30 26.11.2020 (обновлено: 21:09 26.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотники (БПЛА), в том числе турецкие Bayraktar TB2, пишет "Военно-промышленный курьер".
Одним из эффективных средств против ударных беспилотников являются комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", говорится в статье.
Другое отечественное средство против БПЛА — ЗРК "Сосна". Этот комплекс может обнаруживать самолеты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров.
"Зона гарантированного перехвата по дальности — 1,3-10 километров, по высоте — 0,002-5 километров", — говорится в материале.
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 13:23
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
Автор публикации напомнил, что в России работают над комплексом "Птицелов", боекомплект которого по сравнению с "Сосной" отличается новой ракетой с большей дальностью и высотой перехвата.
Среди других средств борьбы с БПЛА в публикации отмечены ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" и зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".
Автор статьи подчеркнул, что у России достаточно видов вооружений, чтобы "уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным" Bayraktar TB2.
 
РоссияТурцияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Экипировка "Сотник" может получить искусственный интеллект
09:08В Норвегии удивились "экологическому подарку" от России
09:07В Москве 6484 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:05В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"
09:03Задержанный экс-замглавы ФСИН Максименко не признает вину
09:02При стрельбе в Неваде погиб человек
09:00Ученые научились бороться с вредными грибками, не подавляя полезные
08:47Введенные в школах из-за COVID-19 ограничения хотят продлить до 2022 года
08:45Мощнейшая пушка "Малка" получит боеприпасы нового поколения
08:43В Приморье из-за циклона оборвались более 100 километров электропроводов
08:39В Красноярске объявили режим "черного неба"
08:37Обстановка в Приморье начинает стабилизироваться, заявил губернатор
08:31Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
08:30Эксперты рассказали о подорожании гречки и сахара в несетевой рознице
08:21Власти попросили выделить 640 миллионов рублей Приморью после циклона
08:17Чекунков обсудит с главой Минэнерго усиление надежности сетей Приморья
08:16СМИ: эксперты в США посоветовали Deutsche Bank не вести бизнес в России
08:10Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент
08:05Постоянное энергоснабжение во Владивостоке восстановят за один-два месяца
08:00В Москве в пятницу ожидаются небольшие осадки и до трех градусов тепла
Лента новостейМолния