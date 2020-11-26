https://ria.ru/20201126/oruzhie-1586510824.html

Названы российские "убийцы" турецких беспилотников Bayraktar TB2

Названы российские "убийцы" турецких беспилотников Bayraktar TB2

Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотники (БПЛА), в том числе турецкие Bayraktar TB2, пишет... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:30

2020-11-26T19:30

2020-11-26T21:09

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турция

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведывательные беспилотники (БПЛА), в том числе турецкие Bayraktar TB2, пишет "Военно-промышленный курьер". Одним из эффективных средств против ударных беспилотников являются комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", говорится в статье. Другое отечественное средство против БПЛА — ЗРК "Сосна". Этот комплекс может обнаруживать самолеты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров."Зона гарантированного перехвата по дальности — 1,3-10 километров, по высоте — 0,002-5 километров", — говорится в материале.Автор публикации напомнил, что в России работают над комплексом "Птицелов", боекомплект которого по сравнению с "Сосной" отличается новой ракетой с большей дальностью и высотой перехвата.Среди других средств борьбы с БПЛА в публикации отмечены ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" и зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".Автор статьи подчеркнул, что у России достаточно видов вооружений, чтобы "уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным" Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html

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россия, турция, безопасность