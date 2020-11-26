https://ria.ru/20201126/oproverzhenie-1586485867.html

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

Сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС, распространенные в четверг в соцсетях, - это ложь, правоохранители уже ищут тех, кто запустил этот фейк, говорится в... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:29

2020-11-26T17:29

2020-11-26T17:29

ленинградская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_0:145:3038:1854_1400x0_80_0_0_c27200752b26ac07e95febf39d7e50a8.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС, распространенные в четверг в соцсетях, - это ложь, правоохранители уже ищут тех, кто запустил этот фейк, говорится в официальном Telegram-канале оператора всех АЭС в России концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".Ранее в четверг в социальных сетях появились сообщения о якобы случившемся ЧП с выбросом радиации на недавно начавшем работу новом энергоблоке №6 Ленинградской АЭС (по другой классификации - блоке №2 Ленинградской АЭС-2)."Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26 ноября 2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными", - говорится в сообщении концерна."Правоохранительные органы уже занимаются поиском инициаторов данной информационной атаки – за распространение недостоверной общественно значимой информации в СМИ и сети Интернет законом предусмотрено наказание", - добавил "Росэнергоатом".По данным концерна, "6-й блок ЛАЭС работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%"."Радиационный фон на площадке ЛАЭС и в городе Сосновый Бор – в пределах естественных фоновых значений", - указывается в сообщении.Энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 начал работу 22 октября и выдал первый ток в энергосистему России. В начале ноября стартовала опытно-промышленная эксплуатация нового блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

https://ria.ru/20200715/1574367108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия