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Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
Сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС, распространенные в четверг в соцсетях, - это ложь, правоохранители уже ищут тех, кто запустил этот фейк, говорится в... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:29
2020-11-26T17:29
ленинградская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС, распространенные в четверг в соцсетях, - это ложь, правоохранители уже ищут тех, кто запустил этот фейк, говорится в официальном Telegram-канале оператора всех АЭС в России концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".Ранее в четверг в социальных сетях появились сообщения о якобы случившемся ЧП с выбросом радиации на недавно начавшем работу новом энергоблоке №6 Ленинградской АЭС (по другой классификации - блоке №2 Ленинградской АЭС-2)."Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26 ноября 2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными", - говорится в сообщении концерна."Правоохранительные органы уже занимаются поиском инициаторов данной информационной атаки – за распространение недостоверной общественно значимой информации в СМИ и сети Интернет законом предусмотрено наказание", - добавил "Росэнергоатом".По данным концерна, "6-й блок ЛАЭС работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%"."Радиационный фон на площадке ЛАЭС и в городе Сосновый Бор – в пределах естественных фоновых значений", - указывается в сообщении.Энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 начал работу 22 октября и выдал первый ток в энергосистему России. В начале ноября стартовала опытно-промышленная эксплуатация нового блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.
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ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия

Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

17:29 26.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкЛенинградская АЭС
Ленинградская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС, распространенные в четверг в соцсетях, - это ложь, правоохранители уже ищут тех, кто запустил этот фейк, говорится в официальном Telegram-канале оператора всех АЭС в России концерна "Росэнергоатом", входящего в госкорпорацию "Росатом".
Ранее в четверг в социальных сетях появились сообщения о якобы случившемся ЧП с выбросом радиации на недавно начавшем работу новом энергоблоке №6 Ленинградской АЭС (по другой классификации - блоке №2 Ленинградской АЭС-2).
"Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26 ноября 2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными", - говорится в сообщении концерна.
"Правоохранительные органы уже занимаются поиском инициаторов данной информационной атаки – за распространение недостоверной общественно значимой информации в СМИ и сети Интернет законом предусмотрено наказание", - добавил "Росэнергоатом".
По данным концерна, "6-й блок ЛАЭС работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%".
"Радиационный фон на площадке ЛАЭС и в городе Сосновый Бор – в пределах естественных фоновых значений", - указывается в сообщении.
Энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 начал работу 22 октября и выдал первый ток в энергосистему России. В начале ноября стартовала опытно-промышленная эксплуатация нового блока. Его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.
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Ленинградская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
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