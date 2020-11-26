Глава МИД Белоруссии раскритиковал оппозицию за призывы к санкциям
15:14 26.11.2020 (обновлено: 15:28 26.11.2020)
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал представителей оппозиции за их призывы к зарубежным странам ввести против Минска экономические санкции, заявив, что это негативно скажется на благосостоянии белорусского народа.
"Мы видим попытки оппонентов власти, уехавших в сопредельные страны, повлиять на ситуацию в Беларуси, сменить так называемой режим. Есть определенные методы борьбы, можно добиваться смены режима... Но я считаю, это лучше делать в рамках правового поля. А то, к чему сейчас призывают оппоненты, - оказание экономического давления, принятие экономических санкций… - окажет негативное влияние на благосостояние конкретного человека, народа", - сказал Макей на пресс-конференции в четверг в Минске.
По его словам, если представители оппозиции "хотят выглядеть такими героями, в кавычках, в глазах простого человека – ради бога, пусть продолжают такого рода политику". "Но я думаю, что вряд ли такая политика будет поддержана простыми людьми. Рано или поздно истина все равно восторжествует, и люди увидят, кто есть кто и чего стоит", - подчеркнул министр.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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