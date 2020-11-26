https://ria.ru/20201126/obvineniya-1586420408.html

Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

Четырем школьникам предъявлены обвинения в рамках дела о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:42

2020-11-26T12:42

2020-11-26T12:42

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Четырем школьникам предъявлены обвинения в рамках дела о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября, сообщает телеканал BFMTV.Трое несовершеннолетних обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя.В общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек.Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

франция

париж

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убийство учителя во франции, франция, париж, в мире