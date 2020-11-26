https://ria.ru/20201126/norki-1586480964.html

В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом

В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом

Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы, сообщила в четверг Государственная продовольственная и ветеринарная служба. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:09

2020-11-26T17:09

2020-11-26T17:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 26 ноя - РИА Новости. Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы, сообщила в четверг Государственная продовольственная и ветеринарная служба."Государственная продовольственная и ветеринарная служба сообщает, что на звероводческой ферме Йонавского района, где содержались животные, принадлежащие компаниям UAB Danmink и AB Vilkijos ukis, после внезапной гибели 169 норок и исследования их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По словам директора ветслужбы Дариюса Ремейки, получена информация, что у одного из сотрудников фермы выявили COVID-19, и все, кто находились с ним в контакте, сейчас на самоизоляции."В настоящее время на этой звероводческой ферме содержится около 60 тысяч пушных зверьков", - цитирует директора ветслужба.Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы "на основании оценки риска, проведенной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, на основе имеющейся информации о путях передачи SARS-CoV-2 и сложности заболевания отмечает, что вирус, обнаруженный на звероводческих фермах, не представляет опасности для здоровья людей, за исключением тех, кто непосредственно занят на этих предприятиях", говорится в сообщении на сайте службы.Владельцы подобных предприятий Литвы обязаны еженедельно предоставлять региональной ветслужбе данные о погибших животных.По данным ветслужбы, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 миллиона норок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/daniya-1585226407.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583138535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, литва, в мире