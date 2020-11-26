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В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы, сообщила в четверг Государственная продовольственная и ветеринарная служба. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:09
2020-11-26T17:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 26 ноя - РИА Новости. Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы, сообщила в четверг Государственная продовольственная и ветеринарная служба."Государственная продовольственная и ветеринарная служба сообщает, что на звероводческой ферме Йонавского района, где содержались животные, принадлежащие компаниям UAB Danmink и AB Vilkijos ukis, после внезапной гибели 169 норок и исследования их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По словам директора ветслужбы Дариюса Ремейки, получена информация, что у одного из сотрудников фермы выявили COVID-19, и все, кто находились с ним в контакте, сейчас на самоизоляции."В настоящее время на этой звероводческой ферме содержится около 60 тысяч пушных зверьков", - цитирует директора ветслужба.Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы "на основании оценки риска, проведенной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, на основе имеющейся информации о путях передачи SARS-CoV-2 и сложности заболевания отмечает, что вирус, обнаруженный на звероводческих фермах, не представляет опасности для здоровья людей, за исключением тех, кто непосредственно занят на этих предприятиях", говорится в сообщении на сайте службы.Владельцы подобных предприятий Литвы обязаны еженедельно предоставлять региональной ветслужбе данные о погибших животных.По данным ветслужбы, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 миллиона норок.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/daniya-1585226407.html
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коронавирус covid-19, литва, в мире

В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом

17:09 26.11.2020
 
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Mads Claus RasmussenНорки на ферме в Дании
Норки на ферме в Дании - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 26 ноя - РИА Новости. Коронавирус выявили у норок на ферме в Йонавском районе Литвы, сообщила в четверг Государственная продовольственная и ветеринарная служба.
"Государственная продовольственная и ветеринарная служба сообщает, что на звероводческой ферме Йонавского района, где содержались животные, принадлежащие компаниям UAB Danmink и AB Vilkijos ukis, после внезапной гибели 169 норок и исследования их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По словам директора ветслужбы Дариюса Ремейки, получена информация, что у одного из сотрудников фермы выявили COVID-19, и все, кто находились с ним в контакте, сейчас на самоизоляции.
"В настоящее время на этой звероводческой ферме содержится около 60 тысяч пушных зверьков", - цитирует директора ветслужба.
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Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы "на основании оценки риска, проведенной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, на основе имеющейся информации о путях передачи SARS-CoV-2 и сложности заболевания отмечает, что вирус, обнаруженный на звероводческих фермах, не представляет опасности для здоровья людей, за исключением тех, кто непосредственно занят на этих предприятиях", говорится в сообщении на сайте службы.
Владельцы подобных предприятий Литвы обязаны еженедельно предоставлять региональной ветслужбе данные о погибших животных.
По данным ветслужбы, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 миллиона норок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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