https://ria.ru/20201126/nepogoda-1586416901.html

Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве

Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве

Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:28

2020-11-26T12:28

2020-11-26T12:28

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают противогололедными материалами, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в соцсетях."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погодных условий их обработают противогололедными материалами."Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями", - подчеркивается в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/dedmoroz-1586407012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва