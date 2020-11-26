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Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:28
2020-11-26T12:28
2020-11-26T12:28
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают противогололедными материалами, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в соцсетях."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погодных условий их обработают противогололедными материалами."Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями", - подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве
, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают противогололедными материалами, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в соцсетях.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погодных условий их обработают противогололедными материалами.
"Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями", - подчеркивается в сообщении.