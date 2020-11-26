Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201126/nepogoda-1586416901.html
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:28
2020-11-26T12:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032463_0:251:3072:1979_1400x0_80_0_0_7fb7fe78888a50dde4e824adad25cfef.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают противогололедными материалами, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в соцсетях."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем находится состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погодных условий их обработают противогололедными материалами."Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями", - подчеркивается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/dedmoroz-1586407012.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032463_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4c32876dd44a2b353791e51dc4633641.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, москва

Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве

12:28 26.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника на территории ситуационно-мониторингового центра ГБУ "Автомобильные дороги"
Снегоуборочная техника на территории ситуационно-мониторингового центра ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве, при ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают противогололедными материалами, сообщает в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в соцсетях.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег. Городские службы готовы к наступлению непогоды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находится состояние проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. При ухудшении погодных условий их обработают противогололедными материалами.
"Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов - не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями", - подчеркивается в сообщении.
Участники во время праздничного шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
11:44
Как Дед Мороз и Снегурочка будут соблюдать COVID-правила в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния