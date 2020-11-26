https://ria.ru/20201126/muftiy-1586418839.html

Муфтий: мусульмане готовы агитировать верующих служить в армии России

Муфтий: мусульмане готовы агитировать верующих служить в армии России

Муфтии готовы агитировать мусульман проходить службу в российской армии, а также готовы работать над случаями дедовщины и землячества, заявил председатель... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:35

2020-11-26T12:35

2020-11-26T12:35

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

саратовская область

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Муфтии готовы агитировать мусульман проходить службу в российской армии, а также готовы работать над случаями дедовщины и землячества, заявил председатель Духовного управления мусульман Саратовской области муфтий Мукаддас Бибарсов.Так он прокомментировал заявление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамского Илариона, который ранее выразил надежду на то, что срочная служба в армии "уйдет в прошлое", так как, по его мнению, армия, где служат по контакту, более боеспособна.Муфтий отметил, что в исламе служить в целях защиты родной земли – "священная обязанность, она называется "джихад", поэтому "никогда никто из мусульман не отказывался от службы в рядах ВС – ни в мирное время, ни во время вооруженной борьбы"."Мы готовы, в сотрудничестве с муфтиятами разных субъектов РФ, начать массовую агитацию среди молодых людей из мусульманских семей, чтобы они отслужили в рядах доблестных Вооруженных сил РФ (на случай, если призывы митрополита возымеют успех и его последователи откажутся от прохождения воинской службы). Разумеется, необходимо методично работать над устранением случаев дедовщины, землячества, насилия над молодыми бойцами", - заявил муфтий, слова которого приводятся на сайте Духовного управления мусульман России.Для этого, по его словам, необходимо, чтобы к военнослужащим–мусульманам "на регулярной основе" обращался духовный пастырь – имам-капеллан.Также муфтий призвал командование вооруженных сил уважать пищевую и обрядовую культуру мусульман, понимать непростые "геополитические и этнодемографические условия, в которых существует сегодня и окажется завтра российская армия".

https://ria.ru/20201026/siriya-1581529396.html

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новости - религия и мировоззрение, саратовская область