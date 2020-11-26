Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201126/muftiy-1586418839.html
Муфтий: мусульмане готовы агитировать верующих служить в армии России
Муфтий: мусульмане готовы агитировать верующих служить в армии России
Муфтии готовы агитировать мусульман проходить службу в российской армии, а также готовы работать над случаями дедовщины и землячества, заявил председатель... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:35
2020-11-26T12:35
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569432738_0:169:3076:1899_1400x0_80_0_0_0c411db90e6d00a1d7d210efb33288c6.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Муфтии готовы агитировать мусульман проходить службу в российской армии, а также готовы работать над случаями дедовщины и землячества, заявил председатель Духовного управления мусульман Саратовской области муфтий Мукаддас Бибарсов.Так он прокомментировал заявление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамского Илариона, который ранее выразил надежду на то, что срочная служба в армии "уйдет в прошлое", так как, по его мнению, армия, где служат по контакту, более боеспособна.Муфтий отметил, что в исламе служить в целях защиты родной земли – "священная обязанность, она называется "джихад", поэтому "никогда никто из мусульман не отказывался от службы в рядах ВС – ни в мирное время, ни во время вооруженной борьбы"."Мы готовы, в сотрудничестве с муфтиятами разных субъектов РФ, начать массовую агитацию среди молодых людей из мусульманских семей, чтобы они отслужили в рядах доблестных Вооруженных сил РФ (на случай, если призывы митрополита возымеют успех и его последователи откажутся от прохождения воинской службы). Разумеется, необходимо методично работать над устранением случаев дедовщины, землячества, насилия над молодыми бойцами", - заявил муфтий, слова которого приводятся на сайте Духовного управления мусульман России.Для этого, по его словам, необходимо, чтобы к военнослужащим–мусульманам "на регулярной основе" обращался духовный пастырь – имам-капеллан.Также муфтий призвал командование вооруженных сил уважать пищевую и обрядовую культуру мусульман, понимать непростые "геополитические и этнодемографические условия, в которых существует сегодня и окажется завтра российская армия".
https://ria.ru/20201026/siriya-1581529396.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569432738_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_79449295bf08abb1236d53f63b62994a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, саратовская область

Муфтий: мусульмане готовы агитировать верующих служить в армии России

12:35 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПрохождение медкомиссии призывниками в Москве
Прохождение медкомиссии призывниками в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Муфтии готовы агитировать мусульман проходить службу в российской армии, а также готовы работать над случаями дедовщины и землячества, заявил председатель Духовного управления мусульман Саратовской области муфтий Мукаддас Бибарсов.
Так он прокомментировал заявление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамского Илариона, который ранее выразил надежду на то, что срочная служба в армии "уйдет в прошлое", так как, по его мнению, армия, где служат по контакту, более боеспособна.
Муфтий отметил, что в исламе служить в целях защиты родной земли – "священная обязанность, она называется "джихад", поэтому "никогда никто из мусульман не отказывался от службы в рядах ВС – ни в мирное время, ни во время вооруженной борьбы".
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 10:34Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион посетил авиабазу ВКС РФ в Сирии
"Мы готовы, в сотрудничестве с муфтиятами разных субъектов РФ, начать массовую агитацию среди молодых людей из мусульманских семей, чтобы они отслужили в рядах доблестных Вооруженных сил РФ (на случай, если призывы митрополита возымеют успех и его последователи откажутся от прохождения воинской службы). Разумеется, необходимо методично работать над устранением случаев дедовщины, землячества, насилия над молодыми бойцами", - заявил муфтий, слова которого приводятся на сайте Духовного управления мусульман России.
Для этого, по его словам, необходимо, чтобы к военнослужащим–мусульманам "на регулярной основе" обращался духовный пастырь – имам-капеллан.
Также муфтий призвал командование вооруженных сил уважать пищевую и обрядовую культуру мусульман, понимать непростые "геополитические и этнодемографические условия, в которых существует сегодня и окажется завтра российская армия".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСаратовская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния