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Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу"
Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу"
Россияне должны придерживаться нескольких простых рекомендаций, чтобы не стать жертвой мошенников во время одной из крупнейших онлайн-распродаж - "черной... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:28
2020-11-26T13:28
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне должны придерживаться нескольких простых рекомендаций, чтобы не стать жертвой мошенников во время одной из крупнейших онлайн-распродаж - "черной пятницы", например, для покупок в интернете нужно завести отдельную карту с ограниченным лимитом, сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.С 27 ноября в России стартует одна из крупнейших онлайн-распродаж - "черная пятница", которая продлится вплоть до 29 ноября. Большинство магазинов уже заранее анонсируют скидки, уникальные предложения, привлекая покупателей. "Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам", - предупреждает регулятор.Чтобы обезопасить себя в суматохе распродаж, регулятор рекомендует для покупок в интернете завести себе отдельную или виртуальную карту, либо электронный кошелек, установить лимит трат или вносить деньги непосредственно перед покупкой. "Учитывая техническую "подкованность" и уловки современных кибермошенников, этот совет можно назвать универсальным: даже если по неосторожности вы введете данные дополнительной карты на фишинговом сайте, то аферистам не удастся завладеть деньгами на счете, где хранятся ваши основные средства", - говорится в сообщении.Совершать покупки нужно только на проверенных надежных ресурсах. "Сохраните официальные адреса магазинов заранее в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь", - отметил ЦБ. Обезопасить себя от фишинговых страниц можно, совершая покупки через мобильные приложения магазинов.Регулятор предостерегает от перехода по ссылкам от неизвестных отправителей. "Будьте внимательны со скидочными предложениями интернет-магазинов. Несомненно, настоящие онлайн-продавцы также могут рассылать письма с акциями, однако они не направляют отдельные "ссылки на оплату". Все операции проходят через их официальные сайты. Переходя по заинтересовавшей вас рекламной ссылке, важно внимательно проверить адресную строку, убедиться, что сайт принадлежит именно заявленной компании", - указал ЦБ.При этом на гаджеты нужно установить надежный антивирус с регулярными обновлениями. Хороший антивирусный пакет содержит защиту от фишинга и вредоносных программ. И, наконец, ЦБ призывает избегать покупок, подключаясь к открытым публичным Wi-fi-сетям."Для онлайн-оплаты необходимо вводить все данные карты: номер, дату, имя держателя карты, код на обратной стороне. Это секретная информация, именно поэтому нужно внимательно проверять, где вы ее вводите. Это должен быть только платежный шлюз банка, на который вас перенаправит онлайн-магазин для совершения оплаты. Мошенники могут создать сеть-подделку и незаметно похищать данные, которые вводит ничего не подозревающий пользователь", - отметили в ЦБ.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу"

13:28 26.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Черная пятница"
Акция Черная пятница - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россияне должны придерживаться нескольких простых рекомендаций, чтобы не стать жертвой мошенников во время одной из крупнейших онлайн-распродаж - "черной пятницы", например, для покупок в интернете нужно завести отдельную карту с ограниченным лимитом, сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
С 27 ноября в России стартует одна из крупнейших онлайн-распродаж - "черная пятница", которая продлится вплоть до 29 ноября. Большинство магазинов уже заранее анонсируют скидки, уникальные предложения, привлекая покупателей. "Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам", - предупреждает регулятор.
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Чтобы обезопасить себя в суматохе распродаж, регулятор рекомендует для покупок в интернете завести себе отдельную или виртуальную карту, либо электронный кошелек, установить лимит трат или вносить деньги непосредственно перед покупкой. "Учитывая техническую "подкованность" и уловки современных кибермошенников, этот совет можно назвать универсальным: даже если по неосторожности вы введете данные дополнительной карты на фишинговом сайте, то аферистам не удастся завладеть деньгами на счете, где хранятся ваши основные средства", - говорится в сообщении.
Совершать покупки нужно только на проверенных надежных ресурсах. "Сохраните официальные адреса магазинов заранее в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь", - отметил ЦБ. Обезопасить себя от фишинговых страниц можно, совершая покупки через мобильные приложения магазинов.
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Регулятор предостерегает от перехода по ссылкам от неизвестных отправителей. "Будьте внимательны со скидочными предложениями интернет-магазинов. Несомненно, настоящие онлайн-продавцы также могут рассылать письма с акциями, однако они не направляют отдельные "ссылки на оплату". Все операции проходят через их официальные сайты. Переходя по заинтересовавшей вас рекламной ссылке, важно внимательно проверить адресную строку, убедиться, что сайт принадлежит именно заявленной компании", - указал ЦБ.
При этом на гаджеты нужно установить надежный антивирус с регулярными обновлениями. Хороший антивирусный пакет содержит защиту от фишинга и вредоносных программ. И, наконец, ЦБ призывает избегать покупок, подключаясь к открытым публичным Wi-fi-сетям.
"Для онлайн-оплаты необходимо вводить все данные карты: номер, дату, имя держателя карты, код на обратной стороне. Это секретная информация, именно поэтому нужно внимательно проверять, где вы ее вводите. Это должен быть только платежный шлюз банка, на который вас перенаправит онлайн-магазин для совершения оплаты. Мошенники могут создать сеть-подделку и незаметно похищать данные, которые вводит ничего не подозревающий пользователь", - отметили в ЦБ.
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