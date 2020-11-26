https://ria.ru/20201126/mishustin-1586381768.html

Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"

Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"

Противоопухолевый препарат "Мелафлан" закупят и доставят в Россию, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:03

2020-11-26T09:03

2020-11-26T09:03

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Противоопухолевый препарат "Мелафлан" закупят и доставят в Россию, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."В Россию будет завезен лекарственный препарат "Мелфалан", который применяют для лечения больных с особо тяжелой патологией (множественной миеломой). Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уже в этом году в страну поступят 2,5 тысячи упаковок лекарства и будут распределены по конкретным медицинским учреждениям", - говорится в сообщении.Добавляется, что Минздраву РФ поручено обеспечить выдачу разрешительного документа, необходимого для ввоза. Закупкой и доставкой займется Московский эндокринный завод.

https://ria.ru/20201125/spinraza-1586261994.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество